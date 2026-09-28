Canciller chileno será interpelado por sus primeros meses de gestión en un hecho inédito en la historia de su país

La Cámara de Diputados de Chile aprobó en septiembre interpelar al canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien deberá responder hoy lunes ante los parlamentarios por los primeros seis meses de conducción de la política exterior bajo el Gobierno del presidente José Antonio Kast. Aprobada por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención en el Congreso, la interpelación quedará en manos del diputado del Partido Socialista Nelson Venegas, parlamentario que ha descrito la gestión del canciller como “pusilánime y ambigua” y ha acusado una “falta de defensa de los intereses de Chile“.

La de hoy será la primera interpelación parlamentaria que enfrenta un ministro de Relaciones Exteriores en la historia de Chile, además del primer secretario de Estado de la Administración Kast que estará supeditado a esta prueba.

La ofensiva de la oposición tomó fuerza a partir del manejo diplomático de las declaraciones de autoridades militares argentinas sobre el Estrecho de Magallanes en agosto pasado, donde se señaló al canciller por una “conducción de pasividad” frente a posiciones que atentaban contra la soberanía chilena.

Durante la 81° Asamblea General de la ONU, Kast confirmó el martes en Nueva York el ingreso de Chile al “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por Donald Trump. “Pueden estar muy tranquilos, aquí hay total soberanía de Chile“, afirmó el canciller. Sin embargo, el Gobierno omitió que el acuerdo incluye elementos vinculados a la economía, las cadenas de suministro de minerales críticos e infraestructura digital de los 15 países miembros.

Otro de los cuestionamientos será la salida de Chile del Movimiento de Países no Alineados el próximo agosto, terminando 55 años de participación desde su ingreso en 1971. Además, el canciller deberá pronunciarse sobre las múltiples intervenciones del embajador de EE.UU. en Chile con respecto a la política interna, entre otros asuntos.

EFE