Cancelación y operativa limitada de aerolíneas a Medio Oriente

Numerosas aerolíneas mantienen suspendidos sus vuelos a Medio Oriente, tras el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzado el pasado fin de semana, aunque algunas compañías aéreas de la región ya han anunciado su intención de recuperar de forma “limitada” su operativa.

El aumento de las tensiones provocó el cierre del espacio aéreo en la zona y la suspensión de los vuelos.

Aunque ayer lunes la operativa se ha retomado en algunos aeropuertos, como los de Dubai o Riad, numerosas compañías de todo el mundo han mantenido la suspensión de sus vuelos a la región siguiendo las recomendaciones de las autoridades de seguridad aérea.

En el caso de las aerolíneas españolas, Iberia ha decidido ampliar hasta el próximo viernes 6 de marzo, incluido, la cancelación de sus vuelos a la capital de Catar, Doha.

Por su parte, Air Europa e Iberia Express han cancelado sus vuelos entre Madrid y Tel Aviv (Israel) hasta los próximos días 9 y 10 de marzo, respectivamente.

La finlandesa Finnair también prolongará la cancelación de vuelos a Doha hasta el 10 de marzo y a Dubái hasta el 28 del mismo mes, mientras que el grupo Lufthansa ha decidido suspender sus vuelos a Oriente Medio hasta el 8 de marzo.

Por su parte, las aerolíneas turcas han decidido suspender los vuelos a Catar, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes hasta hoy, martes, pero han retomado ayer los de Omán y los que se dirigen a Riad, Yeda y Medina en Arabia Saudí.

Los vuelos de las compañías turcas a Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania quedan cancelados hasta el 6 de marzo, medida que se extiende hasta el 12 de marzo en el caso de los vuelos de la compañía Pegasus a Irán.

Ethiopian Airlines, la mayor aerolínea de África, ha decidido también cancelar sus vuelos con origen o destino en Amán, Beirut, Baréin, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubái, Sharjah, Abu Dabi y Dammam “hasta nuevo aviso”.

Por el contrario, las aerolíneas de Emiratos Árabes Unidos (EAU), en los aeropuertos de Dubai -el internacional y el Dubai World Central- reanudaron ayer sus operaciones con un número “limitado” de vuelos. En este contexto, las compañías Emirates y Flydubai comenzaron a operar desde ayer lunes por la tarde, dando prioridad a los pasajeros que tuvieran reservas estos pasados días.

En Arabia Saudí ya hay aviones yendo o partiendo desde ciudades como Riad, Dammam o Yeda, y también Mascate (Omán) y Adén (Yemen) tiene aeronaves aterrizando en sus aeropuertos, así como en Jordania.

EFE