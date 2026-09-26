Caída de una avioneta en Congo deja al menos 14 muertos, incluidos dos jefes militares

Al menos catorce personas, incluidos dos altos cargos de la Justicia militar, murieron al estrellarse una avioneta en el suroeste de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Kwango, confirmaron las autoridades.

Según detalló a última hora del viernes en un comunicado la Presidencia congoleña, entre los fallecidos se encontraban el teniente general Mutombo Katalayi Tiende Joseph, primer presidente del Tribunal Militar Superior de la RDC, y el teniente general Likulia Bakumi Lucien René, auditor general de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), que actúa como una especie de fiscal.

Asimismo, en su propio comunicado, las FARDC confirmaron que, además de los dos oficiales, también perdieron la vida otras doce personas, incluyendo a los miembros de la delegación que viajaba en la pequeña aeronave y a la tripulación.

TRACEP Let L-410 crashes in Kenge, DRC — 16 people reportedly killed



More details are emerging following the crash of a TRACEP Let L-410 in the Kenge area of the Democratic Republic of the Congo.



According to the Chairman of the Board of Régie des Voies Aériennes (RVA), the… pic.twitter.com/uMb5Htf6aM — FL360aero (@fl360aero) September 25, 2026

¿Cómo fue el siniestro aéreo en el Congo?

El siniestro ocurrió este viernes cuando el avión se estrelló en la localidad de Kenge, capital provincial de Kwango, mientras regresaba de una misión de servicio en Kikwit, en la provincia vecina de Kwilu.

Según reportan medios locales, se trataba de una avioneta de la compañía congoleña Tracep y el accidente se habría producido pasadas las 14:00 hora local (10:00 en Uruguay).

"Se han puesto en marcha investigaciones para determinar las circunstancias reales y las causas exactas de este accidente", señaló el Ejército.

Las FARDC "lamentan la pérdida de estos altos mandos militares, que dedicaron toda su carrera, con honor, dedicación y determinación, la servicio de la República", añadió.

Por su lado, la Presidencia indicó que "en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado (Félix Tshisekedi) se inclina ante la memoria de todas las víctimas y honra su compromiso al servicio de la República".

Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo déplorent profondément la disparition tragique de deux hauts magistrats militaires, le Lieutenant-Général Mutombo Katalayi Tiende Joseph et le Lieutenant-Général Likulia Bakumi Lucien René, décédés dans un accident aérien à… pic.twitter.com/hnEedHiYgw — Forces Armée Congolaise - FARDC (@FARDC_Info) September 25, 2026

En un país como la RDC, con infraestructuras de carretera muy limitadas y en malas condiciones, el transporte aéreo es una alternativa usada de manera habitual para desplazarse por parte de autoridades y organizaciones, si bien los accidentes aéreos no son infrecuentes.

EFE