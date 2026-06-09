Brasil suspende su vacuna contra el dengue; investigan relación con dos muertes y 42 pacientes graves

El gobierno de Brasil ordenó este lunes la suspensión temporal de la aplicación de la vacuna brasileña contra el dengue luego de que se produjeran dos muertes y 42 casos de síntomas graves en pacientes que se la habían aplicado. El ministro de Salud, Alexandre Padilha, dijo que "no hay datos" que confirmen que la vacuna del laboratorio Butantan es la causante de los síntomas graves y los fallecimientos, pero afirmó que se decidió suspender la vacunación por precaución.

"No hay datos para establecer la causalidad entre la vacuna y los casos graves, pero es una señal de alerta", dijo Padilha en una rueda de prensa en Brasilia. No obstante, el ministro resaltó que se trata de un "número pequeño" de reacciones adversas, 42 casos entre 500.000 dosis aplicadas desde enero.

Estos pacientes experimentaron síntomas similares a los del dengue, que derivaron en otros más graves como dolores abdominales persistentes y hemorragias, según detalló el director del Departamento del Programa Nacional de Inmunizaciones, Eder Gatti Fernandes. La suspensión de la aplicación de la vacuna es temporal, hasta que se realicen las pruebas necesarias para determinar la seguridad del fármaco.

El pasado enero, el gobierno brasileño comenzó un plan piloto para inmunizar a la población de entre 15 y 29 años en todo el país con esta vacuna de fabricación nacional.

Los municipios escogidos para el plan piloto fueron Maranguape, en el estado de Ceará (noreste), Nova Lima, en Minas Gerais, y Botucatu, en São Paulo, ambos en el sureste del país.

También se vacunó al personal de atención primaria de salud de todo el país. De las 500.000 dosis, más de 400 000 se destinaron al personal sanitario, y el resto se distribuyó en las regiones donde se llevó a cabo la vacunación ampliada.

Vacunación contra el dengue en Brasil. Foto Karolini Bandeira / O Globo (GDA)

Todavía no hay un plazo específico para llegar a una conclusión sobre la vacuna de Butantan, pero de momento la directriz para las autoridades locales que se encargan de aplicar las dosis es que las guarden en ambientes refrigerados. La campaña podría retomarse.

Además de la vacuna del laboratorio Butantan, en Brasil también está disponible otra vacuna contra el dengue, Qdenga, fabricada por la firma japonesa Takeda. Esta no se vio afectada por la medida y está disponible a través del SUS (Sistema Único de Salud de Brasil), ya ha recibido aproximadamente 8 millones de dosis, según Padilha.

En 2024, Brasil registró cifras récord de contagios y muertes por dengue, un total de 6,5 millones de casos probables y 6.321 óbitos por la enfermedad, pero el año pasado las estadísticas mejoraron, con 1,6 millones de contagios y 1.793 fallecimientos.

"Queremos recalcar a la población que están protegidos. Los datos demuestran que protege contra los cuatro tipos de dengue. Y queremos hacer una mención especial a quienes se hayan vacunado en los últimos 21 días: recibirán un seguimiento especial para identificar si presentan alguno de estos síntomas o alguna reacción adversa, de modo que podamos registrarlos y actuar de la mejor manera posible", afirmó el ministro.

Mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue. Foto: AFP

Vacuna contra el dengue Qdenga

La vacuna Qdenga, que se sigue administrando de forma rutinaria, estuvo disponible en el sector privado a finales de 2023 y se incorporó al SUS (Sistema Único de Salud de Brasil) en febrero de 2024, inicialmente en los municipios considerados zonas prioritarias debido a la alta incidencia de la enfermedad y a la limitada disponibilidad de dosis.

Brasil fue el primer país del mundo en ofrecer una vacuna contra el dengue a través de un sistema universal de salud pública. Desde que incorporó la vacuna, el Ministerio de Salud ha ampliado gradualmente la estrategia de vacunación según la disponibilidad de dosis.

El dengue se transmite por la picadura del mosquito hembra Aedes aegypti y sigue siendo una de las principales enfermedades arbovirales del país. Además de la vacunación, las autoridades sanitarias recalcan que combatir los criaderos de mosquitos sigue siendo la principal medida preventiva.

Actualmente, la vacuna contra el dengue ya forma parte del Sistema Único de Salud (SUS). La vacuna se incorporó a la red pública a finales de 2023 y la vacunación comenzó en febrero de 2024, inicialmente en los municipios considerados prioritarios debido a la alta incidencia de la enfermedad y la limitada disponibilidad de dosis.

Con información de EFE y OGlobo (GDA)