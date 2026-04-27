Brasil: atacaron a un indigente por una apuesta, lo grabaron y la universidad tomó una decisión irreversible

La Universidad Federal de Pará confirmó en redes sociales la expulsión definitiva de dos estudiantes de Derecho sospechosos de agredir a un indigente en Belém el 13 de abril. La agresión fue grabada, y, el video, que se viralizó en redes sociales, muestra el momento en el que la víctima recibe una descarga eléctrica con un taser.

Las imágenes, grabadas por Antonio Coelho, muestran a Altemar Sarmento Filho acercándose al hombre, que caminaba de espaldas, y aplicándole descargas eléctricas. Antonio y Altemar fueron objeto de una investigación por parte del Ministerio Público Federal (MPF) y la Policía Civil. La universidad, por su parte, inició un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) para esclarecer los hechos. En un comunicado, la institución declaró haber concluido la investigación y decidido la sanción.

➡️ BRASIL | Universidade desliga alunos que usaram arma de choque em sem-teto



Episódio envolvendo arma de choque ocorreu em frente a um dos campus da Cesupa, em Belém, no dia 13 de abril



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Jóvenes atacan a un hombre en situación de calle en Brasil. Foto: Oglobo/GDA.

"Tras seguir el debido procedimiento, respetando estrictamente el debido proceso legal, garantizando el derecho a una audiencia justa y a una defensa plena, y de conformidad con las normas establecidas en su Reglamento General y Código de Ética y Conducta, se decidió la expulsión definitiva de los estudiantes. Por lo tanto, ambos estudiantes ya no forman parte de la comunidad académica de Cesupa", reza el comunicado.

En el comunicado, la institución reafirmó su "compromiso innegociable" con los principios de dignidad humana, respeto mutuo, ética y responsabilidad social.

Violencia contra la víctima era recurrente

Los residentes de la zona señalaron que la víctima era atacada con frecuencia por grupos que se movían en autos de lujo. De acuerdo al relato de los testigos, la agresión del 13 de abril fue parte de una apuesta o reto entre los jóvenes.

Luces de un patrullero policial. Foto: Scott Rodgerson / Unsplash.

El fiscal regional de Derechos Ciudadanos, Sadi Machado, solicitó información a la universidad y presentó una denuncia penal contra el principal agresor ante la Fiscalía General del Estado. Por su parte, el Colegio de Abogados de Brasil (OAB-PA) también condenó la conducta, indicando que se evaluará la integridad ética de los implicados para su futuro ejercicio de la abogacía.

Además del cargo de agresión, los estudiantes podrían enfrentar cargos por el uso ilegal de una pistola eléctrica, equipo cuya posesión está restringido a las fuerzas de seguridad en Brasil.

Con información de Oglobo/GDA