Bolsonaro, claro favorito, se enreda en polémica judicial

El candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro se mantiene como claro favorito para ganar la presidencia de Brasil en la segunda vuelta de este domingo. Una encuesta de Ibope divulgada anoche reveló que Bolsonaro tiene una intención de voto de 57%, en tanto el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, recibe el 43%. Según la encuesta de Ibope, Bolsonaro baja dos puntos y Haddad sube otros tantos respecto al sondeo anterior. Las nuevas cifras están en línea con otros sondeos que muestran que Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal (PSL), tiene entre un 57% de (MDA) y un 60% (BTG/FSB).

El tramo final de la campaña electoral para el balotaje del domingo, encuentra a Bolsonaro enredado en una polémica con el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Esta semana, el favorito debió pedir disculpas al Poder Judicial después de que uno de sus hijos afirmase en un video de hace unos meses que bastan "un soldado y un cabo" para "cerrar" el STF.

"Hablé con él, reconoció su error y pidió disculpas. Yo también, en su nombre, pido disculpas al Poder Judicial. No fue su intención atacar a quien quiera que sea", afirmó Bolsonaro en una entrevista en el Jornal Nacional, el telediario de mayor audiencia de Brasil.

El video en cuestión es de hace cuatro meses, pero solo circuló masivamente por internet y fue repercutido por los medios de comunicación a partir de este fin de semana, generando una intensa polémica. En el video aparece Eduardo Bolsonaro, diputado federal electo, impartiendo una conferencia en la que es preguntado sobre la posibilidad de que un eventual triunfo de su padre en las presidenciales fuera desconocido por el STF.

"No creo que eso sea probable, pero, en ese caso, entraríamos en un estado de excepción y el tribunal va a tener que pagar para ver", respondió Eduardo Bolsonaro, quien apuntó que si fuera necesario "cerrar" la corte, bastaría con enviar apenas "un soldado y un cabo".

Su padre indicó que no tenía conocimiento del video y espera que, "como todos podemos errar", que "los hermanos del Poder Judicial den por cerrada esta cuestión".

La declaración de Eduardo Bolsonaro fue condenada por el presidente del Supremo, Jose Días Toffoli, quien las recibió como un "ataque a la democracia", y por el decano de la corte, José Celso de Mello, quien tildó de "golpista" al hijo del candidato de ultraderecha.

Bolsonaro le envió una carta a De Mello en la que subrayó que la corte es la "guardián" de la Constitución. "Quiero por escrito, dejar claro que las manifestaciones más emocionales, ocurridas en estos últimos tiempos, se muestran fruto de la angustia y de las amenazas sufridas en este proceso electoral", se justificó el polémico capitán en la reserva del Ejército.

El candidato del PT, Fernando Haddad, había sido el primero en condenar las declaraciones del hijo de Bolsonaro. "Esas personas son una milicia, no es un candidato a presidente, es un jefe de milicia, sus hijos son milicianos, son matones, es gente de quinta categoría, esa es la verdad", expresó Haddad el domingo en una rueda de prensa en São Luis, en el estado de Maranhão.

Por su lado, el expresidente Fernando Henrique Cardoso subrayó en redes sociales que las declaraciones de Eduardo Bolsonaro "merecen repudio de los demócratas".

"Predica la acción directa, amenaza al STF. No apoyo chicanas contra los vencedores, pero estas cruzaron la línea, huelen a fascismo. Tienen mi repudio", escribió el exmandatario en su perfil de Twitter.

As declarações do dep. E Bolsonaro merecem repudio dos democratas. Prega a ação direta, ameaça o STF. Não apoio chicanas contra os vencedores, mas estas

cruzaram a linha, cheiram a fascismo. Têm meu repúdio, como quaisquer outras, de qualquer partido, contra leis, a Constituição. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) 21 de octubre de 2018

Pero los problemas de Bolsonaro con el Poder Judicial no terminan en las declaraciones de su hijo. Ayer martes, la Segunda Sala de la Corte Suprema determinó que sean investigadas unas amenazas y ofensas contra el tribunal electoral proferidas por un supuesto coronel que se declara seguidor de Bolsonaro. La decisión fue tomada en forma unánime por los cinco miembros de esa sala y ordena que la Procuraduría General investigue el video, en el que un hombre que se identifica como "coronel Carlos Alves" amenaza a los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Las ofensas y las amenazas se refieren al caso de que la corte electoral acepte unas denuncias presentadas contra Bolsonaro por el PT por la supuesta contratación de empresas de tecnología para "disparar" millones de noticias falsas contra Haddad. "Si aceptan esa denuncia ridícula y derrumban a Bolsonaro, vamos a estar para derrumbarlos a ustedes", dice en el vídeo, dirigiéndose a los jueces del TSE, el "coronel Carlos Alves", quien asegura que "no está sólo" y que "las Fuerzas Armadas" están "listas" para actuar contra los "magistrados canallas y corruptos".

El juez De Mello consideró esas declaraciones como un "inaceptable ultraje" a la Justicia y aseguró que hasta la libertad de expresión tiene límites.

Facebook cierra 68 páginas pro Bolsonaro

Facebook cerró 68 páginas y 43 cuentas asociadas con el grupo de marketing brasileño Raposo Fernandes Associados (RFA), por violar las políticas de tergiversación y spam de la red social. O Estado de S. Paulo aseguró que el grupo era la mayor red de apoyo en internet a Jair Bolsonaro. Facebook afirmó que RFA creó páginas utilizando cuentas falsas o cuentas múltiples con los mismos nombres y publicó cantidades masivas de "clickbait" (ciberanzuelos) con la intención de redirigir a las personas a un sitio web de terceros.

"Nuestra decisión de eliminar estas páginas se basó en el comportamiento de estos actores —incluyendo la utilización de cuentas falsas y la publicación reiterada de spam— en lugar del tipo de contenido que estaban publicando", aseguró Facebook en un comunicado. Facebook afirmó que el retiro de las páginas de RFA era sólo una de las muchas medidas que ha tomado "para evitar que malos actores interfieran con las elecciones de Brasil en Facebook".

Definitivo, no habrá debate antes del domingo

Jair Bolsonaro, favorito para ganar el domingo la presidencia de Brasil, dijo que no participará en un debate con su rival Fernando Haddad, y trató de contener las críticas que dicen que él representa una amenaza para la democracia del país. Bolsonaro, quien fue apuñalado el mes pasado durante un acto de campaña, declaró durante una entrevista radial que no está físicamente recuperado como para participar en un debate. Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), ha exigido que él y Bolsonaro tengan un cara a cara. Advierte que la democracia de Brasil sufrirá si los votantes no pueden escucharlos y comparar sus propuestas.

Bolsonaro, quien ha sido congresista por siete períodos, es un defensor de la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Haddad y sus aliados dicen temer que un gobierno de Bolsonaro pudiera caer en autoritarismos. "No somos una amenaza a la democracia", aseveró Bolsonaro. "Por el contrario, somos la garantía para la libertad y la democracia". Un sondeo de opinión realizado por el instituto MDA por encargo de la Confederación Nacional del Transporte (CNT) mostró que Bolsonaro tiene un 57% de apoyo frente a un 43% para Haddad.

El candidato del PT afirmó ayer martes que luchará hasta último momento para impedir que "el fascismo se instale en Brasil". En una rueda de prensa en Río de Janeiro, Haddad advirtió además del riesgo de una "carrera armamentista" en Sudamérica, en caso de que Bolsonaro triunfe en la segunda vuelta del próximo domingo y decida aliarse con Estados Unidos para derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. "Lucharé hasta el sábado en las calles por lo que creo mejor para Brasil (...), porque el otro proyecto realmente da miedo y quien conoce el entorno de Bolsonaro siente real recelo de lo que pueda suceder", dijo.