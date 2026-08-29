Polémica por la construcción de un centro comercial en el predio de un antiguo campo nazi en Austria

En Leobersdorf, a unos 40 kilómetros al sur de Viena, unos pocos bloques de hormigón cubiertos por la maleza son lo único que queda del campo de trabajo forzado nazi de Weinberglager. Allí avanza la construcción de una zona comercial que incluirá un almacén frigorífico y un supermercado, un proyecto que generó indignación en Austria, un país que durante décadas evitó confrontar plenamente su pasado nazi.

"Siento tristeza porque se está construyendo sobre un lugar cargado de historia, sacrificado en aras de la economía", declaró a la agencia AFP Erich Strobl, quien encabeza una campaña local para preservar el sitio.

Tras la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938, el campo de Weinberglager fue utilizado para concentrar a miles de prisioneros de guerra y trabajadores forzados. Posteriormente incorporó el subcampo femenino de Hirtenberg, dependiente del campo de concentración de Mauthausen.

Bloques de hormigón que permanecen en pie en el sitio de un antiguo complejo nazi de trabajo forzado en Leobersdorf (Austria). Foto: AFP.

Unas 400 mujeres, en su mayoría procedentes de la Unión Soviética, estuvieron detenidas en Hirtenberg y fueron obligadas a fabricar munición de infantería entre septiembre de 1944 y abril de 1945 en una fábrica cercana. Aunque todavía se conservan las ruinas de esa fábrica, los barracones del campo fueron demolidos.

Bertrand Perz, historiador especializado en el campo de Mauthausen, explica que Hirtenberg es "históricamente importante", especialmente porque "las mujeres prisioneras de Mauthausen fueron marginadas en la memoria colectiva".

Un proyecto inmobiliario que avanza pese a los reclamos por preservar la memoria

El proyecto de la zona comercial fue anunciado en 2024. En diciembre de ese año, la Oficina Federal de Monumentos de Austria consideró que los vestigios hallados durante las investigaciones arqueológicas eran insuficientes para declarar el sitio como monumento protegido. Ahora que las excavadoras ya comenzaron a trabajar, los llamamientos para preservar el lugar como espacio de memoria son cada vez más insistentes.

"Un antiguo campo de concentración no debe quedar cubierto por construcciones", reclamó el Comité Internacional de Mauthausen. De pie frente a las obras, donde ya se levantan pilares de hormigón, Josef Pumberger, miembro de la junta directiva del Comité Mauthausen Austria, dijo sentir "dolor, ira y rabia porque algo así pueda suceder en Austria en 2026".

Obras de un parque empresarial en Leobersdorf (Austria), en el sitio de un antiguo complejo nazi de trabajo forzado. Foto: AFP.

La polémica también se debe a que el terreno pertenecía al alcalde local, Andreas Ramharter, quien lo habría vendido por más de 15 millones de euros, según varios medios de comunicación. Contactado por la AFP, Ramharter no quiso hacer comentarios.

La empresa austríaca TRA LEO GmbH & Co KG, que adquirió el terreno, afirmó haber apoyado la creación de un monumento conmemorativo. La cadena de supermercados Lidl confirmó su intención de abrir una tienda, aunque precisó que estaría situada "no directamente en el emplazamiento del antiguo campo de concentración, sino en una parcela adyacente".

Con información de AFP. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.