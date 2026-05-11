Así son las burbujas gigantes que China instaló en Pekín para tapar sus construcciones

En China se están estructurando burbujas gigantes para apalear las molestias generadas por las construcciones en la ciudad. Este invento ya está revolucionando la industria de la construcción, puesto que ha demostrado cambios significativos en el bienestar de los vecinos que residen en las zonas de obras, además de disminuir el impacto en el medioambiente.

Esta nueva tecnología, que consta de grandes burbujas de hasta 50 metros de altura y 10.000 metros cuadrados de superficie, es un gran avance para las zonas urbanas con grandes poblaciones como las de China. Es en estos lugares donde hay un ritmo de construcción más elevado, lo que hace que se encuentren en constantes cambios, reformas y construcciones, con ruidos molestos y generando polvo que es perjudicial tanto para la salud como para el ambiente.

Esta innovación se mediatizó desde el comunicado que lanzó el gobierno del distrito del Dongcheng, ubicado en la ciudad de Pekín. En esta nota informan sobre la construcción de una de estas burbujas, a la que denominan "membrana neumática", en la calle Wangfujing. En ese espacio se está realizando actualmente una remodelación de la Librería de Idiomas Extranjeros de Pekín. Estas burbujas ya están en marcha y buscan la eficiencia productiva, además de disminuir la contaminación en el entorno.

¿Cuál es el beneficio de estas burbujas gigantes?

Según informan desde el gobierno de Dongcheng, el proyecto es un éxito gracias a dos medidas innovadoras: "la membrana de aire para la cimentación de la estructura vertical autoportante y el vallado perimetral". Asimismo, aclaran que los objetivos de las membranas neumáticas son: reducir el ruido, el polvo y la estética de los barrios con construcciones alrededor.

Gracias a estas burbujas, los ciudadanos pueden circular por las calles de la zonas en obra sin problema, y los residentes pueden convivir durante el período de construcción sin ruidos molestos. Como agregan las autoridades chinas: "La estructura de membrana neumática totalmente cerrada bloquea más del 95 % del polvo de construcción y controla estrictamente el ruido operativo por debajo de los 50 decibelios, evitando así molestias a los negocios y residentes de la zona". Otro de los beneficios que recalcan es la posibilidad de trabajar y continuar con las obras en cualquier condición climática, lo que se estima que reduzca los períodos de construcción promedio en un 20%.