Liderazgo en la era de la inteligencia artificial: Summit IA Human Future 2026 powered by Itaú Empresas

El Summit IA Human Future propone abordar la inteligencia artificial desde una mirada estratégica, ejecutiva y humana. Más que centrarse en las herramientas, el encuentro pone el acento en cómo integrarla en los negocios, adaptar equipos y desarrollar capacidades para competir en un entorno cada vez más exigente. En ese contexto, la pregunta deja de ser si la IA va a transformar la forma en que trabajamos y pasa a ser qué rol vamos a asumir frente a ese cambio.



Se realizará en el Centro de Convenciones del LATU y se espera una convocatoria de más de 1.200 participantes de distintas áreas. La propuesta se estructurará en dos instancias independientes: por la mañana, conferencias y espacios de networking con referentes del ecosistema empresarial y tecnológico; por la tarde, un workshop ejecutivo enfocado en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la gestión diaria.



A lo largo del día se abordarán temas vinculados al liderazgo, la gestión de la incertidumbre, la innovación, los avances científicos y tecnológicos, la adaptación al cambio y el futuro del trabajo y la sociedad.



El enfoque apunta a desmitificar la inteligencia artificial y dejar atrás la lógica del reemplazo para centrarse en sus posibilidades. En ese marco, la misma pregunta recorre toda la agenda: frente a este escenario, ¿somos protagonistas o espectadores? La instancia contará con speakers que reflejan el impacto transversal de esta transformación. Entre ellos:

· Hernán Cattáneo, referente global de la música electrónica, con una trayectoria internacional que lo posiciona como uno de los artistas más influyentes en la escena contemporánea.

· Jonatan Loidi, consultor en innovación y CEO de Grupo Set, con experiencia en el desarrollo de programas ejecutivos junto a instituciones como NASA y Disney.

· Milagros Hadad, creadora de La Fórmula Podcast, uno de los espacios sobre liderazgo y negocios más escuchados en la región.

· Jon Hernández, divulgador de inteligencia artificial y creador de uno de los canales de tecnología más vistos en habla hispana.

· Daniel Hadad, fundador de Infobae, uno de los medios digitales en español con mayor alcance a nivel global.

· Jorge Milburn, ex ejecutivo de Tesla y 1X Technologies, con una trayectoria vinculada a innovación, tecnología y desarrollo de negocios en compañías líderes a nivel internacional.

· Gonzalo Moratorio, virólogo uruguayo e investigador reconocido internacionalmente por su trabajo en el desarrollo de pruebas de diagnóstico durante la pandemia de COVID-19.

· Lorena Betancor, catedrática de Biotecnología en Universidad ORT Uruguay, fundadora y CEO de PROMETHEN, especializada en investigación e innovación aplicada a la biotecnología.

Jerónimo Pino, CEO de Summit iA Human Future y director de Cacique Group.

Esta edición contará con el acompañamiento de empresas y organizaciones referentes como Itaú Empresas, Universidad ORT Uruguay, Scienza, Toyota, Antel, Blue Cross & Blue Shield, Global Brokers, LATU, Jetmar y Riba.

Para más información y entradas, ingresar al sitio web oficial: www.summithumanfuture.com