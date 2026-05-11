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El País Negocios Empresas

Liderazgo en la era de la inteligencia artificial: Summit IA Human Future 2026 powered by Itaú Empresas

El miércoles 20 de mayo, Montevideo será sede de un nuevo encuentro producido por Cacique Group, que reunirá a líderes de distintas industrias y pondrá el foco en el futuro y en el rol de las personas frente a este cambio.

11/05/2026, 12:10
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Summit IA Human Future 2026 powered by Itaú Empresas se desarrollará el 20 de mayo en el LATU.
Summit IA Human Future 2026 powered by Itaú Empresas se desarrollará el 20 de mayo en el LATU.

El Summit IA Human Future propone abordar la inteligencia artificial desde una mirada estratégica, ejecutiva y humana. Más que centrarse en las herramientas, el encuentro pone el acento en cómo integrarla en los negocios, adaptar equipos y desarrollar capacidades para competir en un entorno cada vez más exigente. En ese contexto, la pregunta deja de ser si la IA va a transformar la forma en que trabajamos y pasa a ser qué rol vamos a asumir frente a ese cambio.
 
Se realizará en el Centro de Convenciones del LATU y se espera una convocatoria de más de 1.200 participantes de distintas áreas. La propuesta se estructurará en dos instancias independientes: por la mañana, conferencias y espacios de networking con referentes del ecosistema empresarial y tecnológico; por la tarde, un workshop ejecutivo enfocado en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la gestión diaria.
 
A lo largo del día se abordarán temas vinculados al liderazgo, la gestión de la incertidumbre, la innovación, los avances científicos y tecnológicos, la adaptación al cambio y el futuro del trabajo y la sociedad.
 
El enfoque apunta a desmitificar la inteligencia artificial y dejar atrás la lógica del reemplazo para centrarse en sus posibilidades. En ese marco, la misma pregunta recorre toda la agenda: frente a este escenario, ¿somos protagonistas o espectadores? La instancia contará con speakers que reflejan el impacto transversal de esta transformación. Entre ellos:

· Hernán Cattáneo, referente global de la música electrónica, con una trayectoria internacional que lo posiciona como uno de los artistas más influyentes en la escena contemporánea.

· Jonatan Loidi, consultor en innovación y CEO de Grupo Set, con experiencia en el desarrollo de programas ejecutivos junto a instituciones como NASA y Disney.

· Milagros Hadad, creadora de La Fórmula Podcast, uno de los espacios sobre liderazgo y negocios más escuchados en la región.

· Jon Hernández, divulgador de inteligencia artificial y creador de uno de los canales de tecnología más vistos en habla hispana.

· Daniel Hadad, fundador de Infobae, uno de los medios digitales en español con mayor alcance a nivel global.

· Jorge Milburn, ex ejecutivo de Tesla y 1X Technologies, con una trayectoria vinculada a innovación, tecnología y desarrollo de negocios en compañías líderes a nivel internacional.

· Gonzalo Moratorio, virólogo uruguayo e investigador reconocido internacionalmente por su trabajo en el desarrollo de pruebas de diagnóstico durante la pandemia de COVID-19.

· Lorena Betancor, catedrática de Biotecnología en Universidad ORT Uruguay, fundadora y CEO de PROMETHEN, especializada en investigación e innovación aplicada a la biotecnología.

Jerónimo Pino, CEO de Summit iA Human Future.
Jerónimo Pino, CEO de Summit iA Human Future y director de Cacique Group.

Esta edición contará con el acompañamiento de empresas y organizaciones referentes como Itaú Empresas, Universidad ORT Uruguay, Scienza, Toyota, Antel, Blue Cross & Blue Shield, Global Brokers, LATU, Jetmar y Riba.

Para más información y entradas, ingresar al sitio web oficial: www.summithumanfuture.com

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