Maldonado avanza en medicina nuclear: Semm Mautone inauguró un servicio clave para diagnóstico y tratamiento

Maldonado cuenta por primera vez con un Servicio de Medicina Nuclear, que permite a pacientes de diferentes departamentos del este del país acceder a estudios y tratamientos de alta complejidad sin trasladarse fuera de la región. El servicio fue inaugurado el 30 de abril en el Sanatorio Semm Mautone con la presencia de autoridades.

Esta incorporación amplía la capacidad asistencial en la región y cambia la dinámica de atención. Procedimientos que antes implicaban viajes y más de una jornada de permanencia, ahora podrán realizarse en el propio departamento, con impacto directo en los tiempos de diagnóstico, la organización de los tratamientos y la experiencia del paciente. La nueva infraestructura se integra a un esquema de atención que prioriza el acceso oportuno a estudios funcionales, especialmente en patologías donde la velocidad de respuesta incide en la definición médica. El servicio también busca fortalecer la continuidad del seguimiento clínico, evitando interrupciones asociadas a la logística de traslado.

Diagnóstico funcional en oncología, cardiología y neurología

Primer Servicio de Medicina Nuclear en el este del país

El nuevo servicio cuenta con tecnología de última generación y funciona bajo estrictos protocolos de calidad, seguridad radiológica y rigor científico. La medicina nuclear cumple un rol fundamental en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades, especialmente en áreas como la oncología, la cardiología y la neurología, favoreciendo abordajes más precisos, oportunos y personalizados.

Gustavo Rodríguez, director del Sanatorio Semm Mautone, explicó que esta tecnología “permite ajustar decisiones terapéuticas con mayor información desde etapas tempranas del proceso clínico”, lo que incide directamente en la estrategia médica.

Por ejemplo, en oncología, este tipo de estudios permite evaluar la respuesta de un tumor a un tratamiento en curso. En cardiología, aporta información sobre la perfusión y la capacidad de bombeo del corazón; y en neurología, permite analizar el funcionamiento cerebral en distintas patologías.

Parte del equipo de Semm Mautone y del Servicio de Medicina Nuclear Maldonado .

Acceso regional y articulación con el sistema de salud

El servicio está diseñado para atender tanto a pacientes del sanatorio como a usuarios de otras instituciones privadas de la región. En paralelo, se avanza en acuerdos de complementación con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse).

Buscamos avanzar en acuerdos de complementación para ampliar el acceso para todos los usuarios del sistema público y privado

La cobertura permite acortar distancias y tiempos para usuarios de Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres, lo que posiciona al servicio como un punto de referencia para el este del país en estudios de alta complejidad.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, participó de la inauguración del servicio y se expresó sobre este punto: “Es una muy buena noticia que se planifique en una región que ha crecido tanto y que necesita seguir fortaleciendo su capacidad asistencial”, sostuvo.

Además, la jerarca destacó que ya existen instancias de articulación entre el sector privado y el público para optimizar recursos y ampliar el acceso. “Ya hay conversaciones entre esta institución y Asse para complementar acciones y lograr que quienes viven en Maldonado y en toda la región este puedan acceder a atención de máxima calidad cerca de su lugar de residencia”, afirmó Lustemberg.

Gustavo Rodríguez y Cristina Lustemberg

Implementación, regulación y seguridad

Este proyecto, que comenzó en 2023, surge de una alianza estratégica entre el Sanatorio Semm Mautone, institución con amplia trayectoria asistencial en la región, y el Servicio de Medicina Nuclear Maldonado, empresa especializada en medicina nuclear.

Esta asociación integra experiencia clínica, capacidad técnica y gestión especializada, con el objetivo común de ampliar el acceso a servicios de alta complejidad y continuar elevando la calidad de la atención sanitaria en el interior del país.

En el proceso, también intervinieron el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, responsables de autorizar equipamiento, manejo de radiofármacos y condiciones de seguridad.

“Es un proceso exigente, con múltiples controles, que lleva tiempo, pero garantiza que todo funcione bajo estándares adecuados”, sostuvo Rodríguez.

El diseño del servicio incorporó circuitos diferenciados de atención, áreas específicas para el manejo de material radioactivo y protocolos estrictos de seguridad radiológica.

Inversión y desarrollo institucional en los 50 años de Mautone

Inauguración del nuevo servicio en Sanatorio Semm Mautone

La puesta en marcha implicó una inversión cercana a US$ 1.000.000 entre infraestructura, equipamiento y desarrollo del servicio.

La inauguración se enmarca además en el 50° aniversario del Sanatorio SEMM Mautone, un hito institucional que acompaña la incorporación de nuevas tecnologías médicas.

“Refuerza el compromiso de seguir incorporando tecnología y acercar medicina de calidad a la comunidad”, afirmó Rodríguez.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales. Además de la ministra de Salud Pública, estuvo presente el intendente de Maldonado, Miguel Abella, junto con representantes del sistema de salud, equipos técnicos y profesionales, colaboradores del sanatorio e invitados especiales que celebraron este logro.