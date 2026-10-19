Asesinan a exfiscal que denunciaba casos de corrupción y vínculos entre pandillas y políticos

Un exfiscal guatemalteco que denunciaba casos de corrupción y vínculos entre las pandillas y políticos fue asesinado a balazos el fin de semana en la capital de Guatemala, lo que provocó una ola de condenas de organismos internacionales y gobiernos. El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, hablaba sin reservas en sus redes sociales sobre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, y contra el llamado “pacto de corruptos”, una supuesta red criminal que incluye a políticos, empresarios y crimen organizado.

Foppa, como se le conocía, fue atacado por al menos cuatro personas en una cancha de fútbol que frecuentaba, según las autoridades. En rueda de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que el exfiscal fue blanco del ataque pese a que tenía escolta debido a sus investigaciones de alto impacto, como la que ayudó a condenar al líder de la Barrio 18, Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, cuyos vínculos con políticos denunció Foppa.

Foppa había denunciado la fuga de una prisión de máxima seguridad de una veintena de miembros de la Barrio 18 hace un año, un caso que provocó una crisis en el país y el relevo de la cúpula de seguridad en el gobierno. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, repudió “enérgicamente” el asesinato.

AFP