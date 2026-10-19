Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Asesinan a exfiscal que denunciaba casos de corrupción y vínculos entre pandillas y políticos

Guatemala es foco del crimen organizado y las maras no dejaron al exfuncionario seguir hablando. Ola de condenas de organismos internacionales y gobiernos.

19/10/2026, 02:05
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Fiscales forenses del Ministerio Público de Guatemala recaban pruebas en torno al cuerpo del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa en el complejo deportivo Campo Marte, en la Ciudad de Guatemala, el 17 de octubre de 2026. Un exfiscal guatemalteco, quien denunció casos de corrupción y presuntos vínculos entre pandillas y políticos, fue asesinado a tiros en la Ciudad de Guatemala el 17 de octubre de 2026, informó la policía. El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa fue atacado en un campo de fútbol que frecuentaba los fines de semana, según un informe policial, el cual señala que dos «presuntos autores» han sido detenidos de forma preliminar. (Foto de Johan ORDOÑEZ / AFP)
Fiscales forenses del Ministerio Público de Guatemala recaban pruebas en torno al cuerpo del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa en el complejo deportivo Campo Marte.
Foto: AFP fotos

Un exfiscal guatemalteco que denunciaba casos de corrupción y vínculos entre las pandillas y políticos fue asesinado a balazos el fin de semana en la capital de Guatemala, lo que provocó una ola de condenas de organismos internacionales y gobiernos. El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, hablaba sin reservas en sus redes sociales sobre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, y contra el llamado “pacto de corruptos”, una supuesta red criminal que incluye a políticos, empresarios y crimen organizado.

Foppa, como se le conocía, fue atacado por al menos cuatro personas en una cancha de fútbol que frecuentaba, según las autoridades. En rueda de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que el exfiscal fue blanco del ataque pese a que tenía escolta debido a sus investigaciones de alto impacto, como la que ayudó a condenar al líder de la Barrio 18, Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, cuyos vínculos con políticos denunció Foppa.

Foppa había denunciado la fuga de una prisión de máxima seguridad de una veintena de miembros de la Barrio 18 hace un año, un caso que provocó una crisis en el país y el relevo de la cúpula de seguridad en el gobierno. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, repudió “enérgicamente” el asesinato.

AFP

Guatemala: asesinan a un periodista de 34 años y vecinos queman una comisaría en protesta

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
AFP
Te puede interesar