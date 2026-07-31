Arrestan a piloto con cargamento de éxtasis en el equipaje: dio positivo de metanfetamina, MDMA y cocaína

Un piloto malayo de 39 años fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Yakarta, Indonesia, tras desembarcar de un vuelo procedente de Kuala Lumpur, Malasia, con más de 70.000 pastillas de éxtasis en su equipaje. Según las autoridades del país asiático, el hombre también se encontraba bajo los efectos de las drogas en el momento de su detención y podría enfrentarse a la pena de muerte en virtud de las leyes antidrogas del país.

La detención tuvo lugar el miércoles, pero los detalles de la operación fueron publicados este viernes por las autoridades aduaneras y la policía indonesia. Durante la inspección del equipaje, los agentes encontraron 14 paquetes que contenían más de 70.000 pastillas de éxtasis, así como cuatro gramos de metanfetamina en el equipaje de mano.

Funcionarios de Aduanas de Indonesia muestran drogas incautadas a piloto. Foto: Ramu/AFP.

La prueba toxicológica realizada tras la detención dio positivo por metanfetamina, MDMA y cocaína.

"Lo que nos preocupa es que esta persona es un piloto profesional y acababa de volar este avión desde Kuala Lumpur a Indonesia", dijo Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, representante de aduanas, durante una conferencia de prensa.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la aerolínea, el número de vuelo corresponde a una operación de Malaysia Airlines.

De acuerdo a la policía indonesia, el piloto confesó durante su interrogatorio inicial que era la tercera vez que transportaba drogas: anteriormente había realizado una entrega en Malasia y otras dos en Indonesia.

Creen que el piloto puede estar conectado con red internacional de narcotráfico

Según el testimonio, el hombre recibiría 50.000 ringgits malasios (unos 491.921 uruguayos) por entregar el cargamento en Yakarta, donde otro miembro de la organización criminal recogería los estupefacientes. Las autoridades investigan la posible conexión del sospechoso con una red internacional de narcotráfico.

En un comunicado, Malaysia Airlines afirmó que está siguiendo de cerca la situación y que ha iniciado una investigación interna.

Funcionarios de Aduans muestran el uniforme del piloto que trasladó drogas en su equipaje. Foto: Ramu/AFP.

"Malaysia Airlines se toma estas acusaciones muy en serio y cooperará plenamente con las autoridades pertinentes, de conformidad con todas las leyes y reglamentos aplicables", declaró la compañía.

El piloto fue acusado de violar las leyes antidrogas de Indonesia, consideradas entre las más estrictas del mundo. La pena por traficar grandes cantidades de estupefacientes puede oscilar entre la cadena perpetua y la pena de muerte.

OGlobo/GDA