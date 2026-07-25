Piloto se desmayó tras el despegue en un avión lleno que salió de España y el copiloto aterrizó de emergencia

Un avión con más de 100 pasajeros a bordo debió realizar un aterrizaje no programado en Italia debido a una emergencia médica con el piloto. El Boeing 737 MAX 8 de LOT Polish Airlines había partido desde Palma de Mallorca, en España, en la madrugada del jueves 23 de julio, con destino a Varsovia, en Polonia. En menos de una hora de vuelo, uno de los pilotos se descompensó y perdió el conocimiento en pleno trayecto, según informaron medios locales y europeos.

El desvío del vuelo se realizó hacia Milán, en Italia. De acuerdo con información de medios locales, el copiloto logró aterrizar de forma segura en una de las pistas del Aeropuerto de Milán-Malpensa, alrededor de las 4:05 (hora local).

En el lugar, equipos médicos brindaron asistencia inmediata al piloto, con paramédicos y ambulancias. No hubo reportes de heridos ni incidentes entre los 189 pasajeros y los seis tripulantes.

“Debido a la enfermedad de un miembro de la tripulación, el piloto solicitó asistencia médica”, dijo un portavoz de LOT Polish Airlines, según el tabloide The Sun.

No se difundieron actualizaciones sobre el estado de salud del piloto. El caso no sería de gravedad, de acuerdo con medios internacionales como la emisora polaca TVN24.

Avión después del aterrizaje. Foto: Canva.

Los pasajeros que viajaban en el avión aguardaron algunas horas en el aeropuerto de Milán para poder continuar el viaje en la misma aeronave de LOT Polish Airlines, acompañados por otra tripulación. Salieron de Italia alrededor de las 11:00 de ese mismo día y llegaron sin inconvenientes a Polonia.

Con información de O Globo/GDA