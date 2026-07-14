Relato de la esposa del hombre que fue parcialmente succionado fuera de un avión: "Si morimos, morimos juntos"

Ljubisa Karovic vivió un susto en el aire el pasado viernes cuando, en pleno vuelo, se rompió la ventanilla que estaba junto a su asiento y terminó con la mitad del cuerpo fuera del avión. Su esposa, Svetlana Grkovic, logró retenerlo con la ayuda de otros pasajeros y el hombre sufrió quemaduras por culpa de la fricción.

"Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas. Pensé: si morimos, morimos juntos", narró la mujer al medio serbio Nova. "La chica que estaba sentada junto a él le agarró la mano. Otros tres pasajeros lo arrastraron hacia adentro. También pusieron una valija contra la ventana, pero fue succionada por la presión", agregó. La mujer agregó que, según le parecía, una parte del motor del avión se había desprendido, rompiendo la ventana que estaba al lado de su marido.

🔵#Grecia È accaduto su un volo Ryanair da Salonicco. Un finestrino si è staccato dopo il decollo. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato all’esterno. A evitare il peggio la moglie e gli altri passeggeri che sono riusciti a trattenerlo. L’aereo è subito rientrato. pic.twitter.com/EHUkewkz5y — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 10, 2026

Según consignó la BBC, otros pasajeros reportaron escuchar una "explosión". La mujer explicó que su marido, que tiene 61 años, está "seriamente herido" y continua en estado de shock por el accidente del viernes. "Lo que es importante para mí es que está con vida. Su mano está muy lastimada, y tiene quemaduras. No se ha podido comunicar y no recuerda del todo lo que sucedió", agregó. "Cuando escucha aviones se pone a temblar. Yo también estoy en un estado psicológico muy malo. Temí por nuestras vidas. Tuve miedo de que el avión se cayera".

El avión cubría el trayecto de Thessaloniki, Grecia, a Memmingen, Alemania, y tuvo que volver a su punto de partida tras la rotura de la ventanilla.

El relato de los pasajeros: "La descomprensión fue extrema"

Sofia, una de las pasajeras, sostuvo que al momento del incidente pensó que "no podía respirar". "La descomprensión fue extrema. Se sentía como que no podía respirar. El hombre que estaba herido sangró y perdió la consciencia en varias ocasiones, probablemente por la falta de oxígeno y el shock", sostuvo. El avión estaba siendo operado por Malta Air, una subsidiaria de Ryanair.

La víctima, de 61 años, sigue en el hospital, mientras la investigación sobre lo que causó el accidente continúa. El vuelo estuvo en el aire por unos 10 minutos, según muestran los datos, antes de caer unos 2.700 metros de altura.