Pánico en el aire: pasajero fue succionado parcialmente fuera de un avión tras rotura de ventanilla
El hombre sufrió quemaduras por fricción y fue atendido por personal médico. El avión involucrado en el incidente es un Boeing 737-8AS, de 18 años de antigüedad.
Un pasajero que viajaba en un vuelo de la aerolínea Ryanair sufrió lesiones luego de que su ventanilla se rompiera y fuera succionado fuera del avión hasta la altura de los hombros. El incidente ocurrió en un vuelo que se dirigía a Memmingen, en Alemania, según reportó CNN.
El hombre, de 61 años y oriundo de Serbia, estaba sentado junto a la ventana cuando ocurrió la rotura. Su esposa, junto a otros pasajeros, lo tomaron de las piernas para evitar que saliera del avión. El vuelo volvió de emergencia a Thessaloniki, en Grecia, y el pasajero fue atendido por "shock" y quemaduras ocasionadas por la fricción.
El avión involucrado en el incidente es un Boeing 737-8AS, de 18 años de antigüedad. La Fuerza Aérea Griega abrió una investigación sobre el suceso, según consignó CNN.
Videos en redes sociales muestran la ventanilla rota y a los pasajeros del avión con mascarillas de oxígeno colocadas.
NEW: Ryanair passenger, 61, nearly sucked out of Greece–Germany flight after damaged engine debris shatters cabin window; suffers friction burns pic.twitter.com/L8cpxF1Ad9— Rapid Report (@RapidReport2025) July 10, 2026
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
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