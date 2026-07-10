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Pánico en el aire: pasajero fue succionado parcialmente fuera de un avión tras rotura de ventanilla

El hombre sufrió quemaduras por fricción y fue atendido por personal médico. El avión involucrado en el incidente es un Boeing 737-8AS, de 18 años de antigüedad.

El País
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10/07/2026, 16:10
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Ventanilla rota en un avión de Ryanair.
Ventanilla rota en un avión de Ryanair.
Foto: captura de pantalla de @RapidReport2025.

Un pasajero que viajaba en un vuelo de la aerolínea Ryanair sufrió lesiones luego de que su ventanilla se rompiera y fuera succionado fuera del avión hasta la altura de los hombros. El incidente ocurrió en un vuelo que se dirigía a Memmingen, en Alemania, según reportó CNN.

El hombre, de 61 años y oriundo de Serbia, estaba sentado junto a la ventana cuando ocurrió la rotura. Su esposa, junto a otros pasajeros, lo tomaron de las piernas para evitar que saliera del avión. El vuelo volvió de emergencia a Thessaloniki, en Grecia, y el pasajero fue atendido por "shock" y quemaduras ocasionadas por la fricción.

El avión involucrado en el incidente es un Boeing 737-8AS, de 18 años de antigüedad. La Fuerza Aérea Griega abrió una investigación sobre el suceso, según consignó CNN.

Videos en redes sociales muestran la ventanilla rota y a los pasajeros del avión con mascarillas de oxígeno colocadas.

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