Pánico en el aire: pasajero fue succionado parcialmente fuera de un avión tras rotura de ventanilla

Un pasajero que viajaba en un vuelo de la aerolínea Ryanair sufrió lesiones luego de que su ventanilla se rompiera y fuera succionado fuera del avión hasta la altura de los hombros. El incidente ocurrió en un vuelo que se dirigía a Memmingen, en Alemania, según reportó CNN.

El hombre, de 61 años y oriundo de Serbia, estaba sentado junto a la ventana cuando ocurrió la rotura. Su esposa, junto a otros pasajeros, lo tomaron de las piernas para evitar que saliera del avión. El vuelo volvió de emergencia a Thessaloniki, en Grecia, y el pasajero fue atendido por "shock" y quemaduras ocasionadas por la fricción.

El avión involucrado en el incidente es un Boeing 737-8AS, de 18 años de antigüedad. La Fuerza Aérea Griega abrió una investigación sobre el suceso, según consignó CNN.

Videos en redes sociales muestran la ventanilla rota y a los pasajeros del avión con mascarillas de oxígeno colocadas.

NEW: Ryanair passenger, 61, nearly sucked out of Greece–Germany flight after damaged engine debris shatters cabin window; suffers friction burns pic.twitter.com/L8cpxF1Ad9 — Rapid Report (@RapidReport2025) July 10, 2026