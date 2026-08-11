Sindicalista argentino habló tras polémico video que involucra a influencer: "No soy yo el que está corriendo"

El sindicalista argentino Facundo Moyano habló por primera vez sobre el escándalo que protagonizó junto a su pareja, la influencer Candela Arizaga. La mujer fue encontrada semidesnuda en las calles de Belgrano el pasado 4 de agosto y un video que muestra el hecho se hizo viral en redes sociales.

Sin embargo, varios días después, el exlegislador peronista afirmó que no es la persona que aparece corriendo a la mujer en los videos, que no debió haber sido detenido y aseguró que no hubo consumo de cocaína en el departamento.

Durante una entrevista con Telefe Noticias, Moyano aclaró que su novia sufrió un paro cardíaco y que él la asistió. Además explicó que no se hizo el examen toxicológico porque sus abogados le sugirieron que no lo hiciera. "Estaba verificado que yo no tenía ninguna patología de haber consumido", indicó y agregó: "El consumo no es una cuestión que está sujeta a delito. Yo no consumo, no tengo problemas de adicción".

Facundo Moyano en un acto del Sindicato de Peajes y Afines. Foto: Instagram @facundomoyanook

Asimismo, dio explicaciones sobre el video en el que se ve a Arizaga en plena vía pública semidesnuda y relató: "Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que lo tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni a acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo".

A continuación, precisó que fue Arizaga quien tuvo un paro cardíaco: "Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911". Dijo querer tomar contacto con su novia para contarle lo que ocurrió y destacó también: "Los hechos privados están reservados a Dios y no es algo que me requiera la Fiscalía. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido".

"Yo tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así. Cuando declaró por primera vez, a las 8:00, no estaba en condiciones. Y a todas les dijo lo mismo. No había elementos para detenerme. Cuando la agarré, otro portero me dijo que iba a cuidar al perro y yo me quedé con ella y llamé a la Policía. Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la Policía para que viniera", añadió luego.

Candela Arizaga, pareja de sindicalista argentino Facundo Moyano. Foto: La Nación/GDA.

Acto seguido, el exlegislador insistió en que no debió haber sido detenido y dijo que la Policía se lo llevó por "ser Facundo Moyano". "Están todas las declaraciones de ella. Dentro del departamento pasó lo que dijo Candela. Hicieron teorías conspirativas a partir de dos abogados. Uno tiene un nivel de caradurez que se presentó diciendo que mi papá le dio 250.000 dólares para que sea mi abogado y, si no, mi padre lo mataba”, marcó.

Moyano sostuvo, a su vez, que en ese departamento no se consumió cocaína y marcó que se realizaron esas acusaciones porque la droga queda "más relacionada al poder". "A mi me parece que ella no consumió. Pasó de ser víctima a gato porque yo no puedo estar con ninguna mujer porque significa que yo le pongo plata. Candela pasó de víctima de maltrato psicológico a gato. Hay que ser más cuidadoso", expresó.

El exdiputado peronista Facundo Moyano habló por primera vez sobre el escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada semidesnuda en las calles de Belgrano el pasado 4 de agosto. https://t.co/QYQsJ12PMg pic.twitter.com/uywgluecK1 — LA NACION (@LANACION) August 11, 2026

Además, siguió: "El consumo no está sujeto a delito y todo lo que pasa en la vida personal está reservado a Dios. Yo no consumo y no soy adicto, ni nunca tuve problemas. Tampoco tengo antecedentes".

“Se les cayó el tema de la violencia, el tema de la privación ilegítima de la libertad. Y fueron con el consumo. También se les va a caer el consumo. También cuestionaron si el departamento era de mi propiedad”, apuntó y especificó que no tiene contacto con Arizaga por las medidas restrictivas.

La Nación/GDA