Influencer que escapó corriendo de casa de sindicalista argentino contó su versión: "Tuve un brote psicótico"

Tras ampliar su declaraciones en la Fiscalía, la influencer argentina Candela Arizaga se refirió al episodio que vivió junto al sindicalista Facundo Moyano en Belgrano. En declaraciones a la prensa junto a su nuevo abogado, la modelo de 23 años dijo que sufrió un "brote psicótico", negó que el sindicalista haya ejercido violencia contra su persona y pidió que le levantaran la restricción porque le gustaría volver a verlo.

La primera consulta por parte de periodistas a Arizaga fue respecto de su estado de salud. “Estoy bien, gracias”, afirmó la joven. Respecto de lo sucedido en la madrugada del martes, insistió en que “no hubo violencia”. Remarcó además no haberse podido comunicar con el exdiputado ya que pesa sobre él una prohibición de acercamiento.

Facundo Moyano y Candela Arizaga, la joven que habría sido agredida. Fotos: La Nación/GDA

“¿Si quiero verlo? Obvio", afirmó más adelante la influencer. Una vez más, en relación a lo acontecido 48 horas atrás —que terminó con la modelo corriendo semidesnuda por Av. Libertador—, Arizaga reforzó: "Tuve un brote lamentablemente. Lo voy a tratar de acá en adelante para estar bien. Es un tema psicológico".

Los detalles del caso

El parte policial indica que el encargado del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador relató a los efectivos que el hijo del exsecretario general de la CGT había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer.

Ambos fueron interceptados a unas cuadras. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes. Arizaga, de 23 años, fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— permanece internada.

El exdiputado nacional estuvo acompañado, esta mañana, por su hermano Hugo Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria.

Facundo Moyano en un acto del Sindicato de Peajes y Afines. Foto: Instagram @facundomoyanook

Mariana y Marcelo, dos vecinos de la zona, afirmaron haber oído la discusión y el pedido de ayuda de la joven agredida. “Se escuchó pasar a una mujer corriendo y gritando. Decía ‘ayuda, auxilio’. Se escuchaban los gritos y nos despertó”, relataron en diálogo con radio Mitre.

Horas después trascendió un video capturado por una persona en la vía pública que muestra a la joven corriendo de forma desorientada y semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano. En las imágenes, Arizaga camina por la vereda y luego cruza al otro lado en medio del tránsito que circula por la calle.

Por La Nación/GDA