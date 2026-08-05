Nuevo video del momento en que sindicalista argentino alcanzó a influencer cuando ella iba a tomar un ómnibus

Dos videos grabados por dos cámaras de seguridad expusieron la situación que vivieron Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, durante una madrugada de descontrol en Belgrano, que derivó en la imputación del sindicalista argentino por privación ilegal de la libertad y lesiones leves en el contexto de violencia de género.

Ambas grabaciones fueron captadas por cámaras de seguridad instaladas en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. Moyano y Arizaga habían comenzado a correr en la puerta del edificio de la avenida del Libertador 5414, donde vive el sindicalista.

🔷 Caso Moyano: nuevos videos



Se conocieron nuevas imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Facundo Moyano y a su novia corriendo por la calle.



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En las imágenes se puede observar cómo Moyano toma de los hombros a su novia. La joven, aparentemente desorientada, intentaba abordar un ómnibus de la línea 64.

En otra imagen, se pudo observar que Arizaga siguió su carrera e intentó abordar una unidad de la línea 60. Cuando el exdiputado agarró a la joven de los hombros, ella cayó a la calzada y se lesionó la rodilla.

La secuencia terminó cuando un oficial de la Policía de la Ciudad llegó a esa esquina y apartó a Moyano de Candela.

Cuando el exdiputado argentino agarró a la joven de los hombros, Arizaga cayó a la calzada y se lastimó la rodilla. La secuencia terminó cuando un oficial de la Policía de la Ciudad llegó a esa esquina y apartó a Moyano de Candela.

Facundo Moyano y Candela Arizaga, la joven que habría sido agredida. Fotos: La Nación/GDA

El secretario general del gremio de los Trabajadores de Peajes vestía una remera negra, pantalón corto del mismo color y zapatillas. Ante la presunción de que se trataba de una situación de violencia de género en flagrancia, los policías pusieron a resguardo a la joven y, posteriormente, fue trasladada en una ambulancia del SAME al hospital Pirovano, donde fue atendida.

Mientras que Facundo Moyano fue trasladado a la comisaría vecinal 13A, donde quedó detenido, acusado del hecho de violencia de género.

Estás imágenes más los dichos de los policías que intervinieron en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz, que escucharon que Candela habría manifestado que habría sido agredida por Moyano, fueron algunos de los fundamentos que avalaron la apertura de la investigación por presunta violencia de género contra el exdiputado.

Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga. Foto captura de video.

Declaraciones

Anoche, ante el auxiliar fiscal Julián Pistone, que hasta el momento está a cargo de la investigación, Moyano sostuvo: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”.

Tras declarar, Moyano recuperó la libertad. La declaración indagatoria de Moyano fue reconstruida a La Nación por fuentes cercanas a la defensa del imputado, a cargo del abogado Miguel Molina.

La Justicia dispuso una serie de obligaciones que el sindicalista debe cumplir para continuar el proceso en libertad, como la prohibición de acercamiento a la víctima a un radio de 300 metros.

Candela Arizaga, mujer vinculada a Facundo Moyano. Foto: Instagram @candelamagaliok

El exlegislador estuvo detenido más de 12 horas. Primero estuvo alojado en la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad, en Belgrano, y después, antes de ser indagado, en una alcaidía del barrio porteño de Barracas.

Por pedido de Pistone, ayer a la tarde, el departamento donde vive Moyano, situado en un edificio de la avenida del Libertador al 5400, en Belgrano, fue allanado por la fueza de seguridad porteña.

Anoche, el abogado que representa a Arizaga, Diego Storto, había dicho que la joven está destrozada. “Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó”, sostuvo el letrado respecto de los estupefacientes consumidos por la pareja.

Por Gustavo Carabajal,La Nación/GDA