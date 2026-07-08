Revés judicial para Alberto Fernández: rechazan su pedido de anular causa por violencia de género

El expresidente argentino Alberto Fernández sufrió un nuevo revés en la causa en la que fue denunciado por violencia contra su expareja Fabiola Yañez. La Cámara Federal rechazó este miércoles uno de sus planteos y convalidó todo lo actuado en la causa, allanando así el camino del caso hacia el juicio oral.

Desde abril del año pasado, Fernández cuenta con procesamiento confirmado por agresiones y maltratos contra la ex primera dama. En febrero de 2025, la justicia decidió procesar a Fernández por lesiones leves —reiteradas en dos oportunidades—y amenazas coactivas; luego la Cámara Federal confirmó ese procesamiento.

Los hechos de violencia física que se le achacan al expresidente son dos: un golpe que le habría provocado una lesión en el rostro, en la zona del ojo; y un forcejeo o agresión que le habría dejado hematomas a Yañez en uno de sus brazos.

Fabiola Yañez con un moretón en el ojo. Foto: La Nación/GDA.

Guerra silenciosa

En su presentación ante la Cámara, Fernández había pedido que se anularan las actuaciones con el argumento de que el juez que las instruyó, Julián Ercolini, terminó apartado por la Cámara de Casación. La relación entre el juez y el expresidente fue cambiante y se remonta hasta la época en la que ambos compartían cátedra como profesores de la UBA (Universidad de Buenos Aires).

Pero hoy la Sala I de la Cámara volvió sobre aquel mismo fallo de la Casación en el que, si bien se corría a Ercolini por un pedido del expresidente, se advertía que todo el recorrido del expediente quedaba a resguardo. Con el apartamiento de Ercolini, la causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.

El fallo de hoy ratifica lo resuelto en la causa, pero le abre una ventana al expresidente para pedir nuevas medidas, lo que posiblemente demore aún más el proceso.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. AFP

El inicio de la causa surgió como un desprendimiento del caso por los Seguros, en el que se investigan irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de allegados al expresidente.

En el celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, la Justicia encontró conversaciones que evidenciaban posibles agresiones del expresidente hacia Yañez, quien, una vez que el caso tomó estado público, decidió impulsar una acción penal.

Luego, el caso se transformó en una guerra silenciosa entre Fernández y Yañez, con acusaciones cruzadas por fuera del expediente y filtraciones de conversaciones, fotos y audios.

Por Federico González del Solar, La Nación/GDA