Pablo Laurta habló por primera vez tras el doble femicidio en Córdoba: "Todo fue por justicia"

Redacción El País

El uruguayo Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y el homicidio de Martín Palacio en Córdoba, hizo su primera declaración sobre el caso en el momento en el que era trasladado a la ciudad de Concordia, Entre Ríos.

"Todo fue por justicia", dijo Laurta en el momento en el que una periodista del medio argentino Canal 9 le preguntó si tenía algo para decir. Y reiteró, ante la repregunta: "Que todo fue por justicia".

AHORA I Doble femicidio y homicidio en Córdoba I Habló Pablo Laurta: "Todo fue por justicia". https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/fcwuHKWogP — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 15, 2025

Madre de Laurta pide que le den cadena perpetua

Este martes 14 de octubre Pedro, el hijo de Pablo Laurta, cumplió 6 años. Pero no fue un cumpleaños más. Su padre es sospechoso de haber asesinado a disparos a su mamá, Luna Giardina, y a su abuela, Mariel Zamudio. Su otra abuela, Estrella Laurta, contó este dato desconsolada: "Hoy es el cumpleaños de mi nietito de seis años y está sin su mamá y sin su abuela porque su papá las mató".

Estrella no puede creer que su hijo Pablo haya sido capaz de llegar a este punto. Tuvo, asegura, "una infancia y adolescencia entre algodones", hasta que decidió independizarse y dejó de hablarle entre 2010 y 2016, año en el que el hombre decidió fundar Varones Unidos.

"Mi hijo se merece cadena perpetua porque no puede haber hecho lo que hizo", remarca.

El doble femicidio y el secuestro

Los investigadores estiman que Laurta entró a Argentina ilegalmente desde Uruguay por Puerto Yeruá (Entre Ríos) en barco. De allí fue a Concordia y se alojó en un hotel en donde se presentó como Pablo Rodríguez y dio un número de documento perteneciente a una mujer.

El 7 de octubre contactó a un chofer de Uber para que lo llevara hasta la ciudad de Córdoba, a 600 kilómetros de distancia. Durante el trayecto, Rodríguez Laurta tomó el control del vehículo y, al llegar a su destino, lo prendió fuego. El conductor y dueño del auto era Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en Córdoba Foto: Facebook/Luna Giardina

Finalmente, el sábado 11 de octubre el hombre ingresó a la vivienda de su expareja y le disparó primero a su suegra, Mariela Zamudio, en el patio y luego a la madre de su hijo, informó La Voz de Córdoba. La primera también era objeto de sus agresiones. Aseguraba que era ella quien le "llenaba la cabeza" a la hija para que no viviera en Uruguay e incluso judicialmente la acusó de diferentes delitos.

El hijo de la víctima estaba en la casa al momento del crimen. Una vez ocurrido el doble femicidio, Rodríguez Laurta tomó al niño y se subieron a un taxi. La Policía cordobesa pudo ubicar el móvil por las cámaras de seguridad y dieron con la empresa, quien les proporcionó el número del solicitante. De esa manera, la Justicia intervino el teléfono y pudieron oír que de la Terminal de Córdoba pensaba tomarse un taxi a Gualeguaychú.

"Lo fuimos viendo en tiempo real. Yo tenía la escucha en Córdoba y le iba diciendo al ministro (Néstor) Roncaglia (de Entre Ríos) lo que iba pasando. Escuchábamos que iba a pedir un remise para ir de Gualeguaychú a Puerto Yeruá. Como actuamos de ministro a ministro, evitamos un montón de burocracia en el medio. Cosas que podrían haber llevado dos o tres horas, llevaron 20 minutos", explicó el ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros a El País.

El taxi que lo llevaba a la frontera lo pasaría a buscar a las 15 horas. A Rodríguez Laurta lo detuvieron a las 14:08 en el hotel donde se quedaba con su hijo. Le incautaron una pistola, cinco celulares y varios chips —en medio de la persecución cambió de chip pero lograron continuar rastreándolo—, una gran suma de dinero y una mira telescópica.

El hijo de la víctima está al cuidado de autoridades argentinas y una tía que vive en Chile viajó a verlo.