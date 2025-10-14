La Policía encontró en Salto el auto de Pablo Laurta, detenido por doble femicidio en Córdoba

Redacción El País

La Jefatura de Policía de Salto informó que apareció el auto de Pablo Laurta, detenido por el doble femicidio ocurrido en Córdoba el pasado sábado.

De acuerdo a coordinaciones efectuadas entre la policía de Entre Ríos y la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salto, es que se ubicó al vehículo el pasado lunes 13 de octubre sobre el mediodía a orillas del Rio Uruguay, en Corralito en una zona de montes.

Se trata de un vehículo Lifan color gris con chapa matrícula de Montevideo. El auto permanece en custodia de la jefatura y fue enterado el fiscal de primer turno de Salto.

Auto de Pablo Laurta encontrado en Salto. Foto: Jefatura de Policía de Salto.

Taxista que llevó a Laurta hasta Gualeguaychú habló ante los medios

El taxista que trasladó a Pablo Laurta —investigado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y el homicidio de Martín Palacio—, y a su hijo de Córdoba a Gualeguaychú, contó este lunes que el hombre le dijo al niño que "no iba a ver más a su mamá" por un "largo tiempo".

El conductor, que brindó una entrevista al medio argentino Cadena 3 manteniendo su identidad en reserva, explicó que se encontró con Laurta a las 11:00 horas de la mañana del sábado, en un punto conocido como la Plaza de los Niños, en Córdoba. El viaje había sido solicitado por Laurta a través de la empresa en la que trabaja el taxista, y se trataba de un traslado de Córdoba a Entre Ríos, que dura unas ocho horas.

Si bien en un primer momento Laurta pidió para ir a Concordia, cambió de opinión a mitad del viaje y solicitó ir a Gualeyguachú. "Me llevó la atención que al niño no le ofrecía comida, le daba golosinas y lo mantenía con eso", contó.

Además, relató que el niño estuvo con vómitos durante todo el trayecto y que pararon varias veces en la ruta. "El niño estaba amarillo y estaba vomitando, tenía fiebre, se le notaba en la frente, transpiraba mucho. Le ofrecí llevarlos a un centro médico para que lo controlaran y él me dijo que no, que no quería llegar tarde", relató. Durante el viaje Laurta se iba comunicando con dos hoteles: el Praga, en Concordia, y el Berlín, en Gualeguaychú—en donde fue finalmente atrapado—, para ver la disponibilidad de camas.

Pablo Laurta. Foto: Policía de Entre Ríos.

"El me contaba que tenía un problema con su expareja, noté que tenía mucha bronca. Hoy en día uno puede discutir con su pareja y tener algún comentario fuerte, no me extrañaba. Pero cuando se exaltaba yo le decía que pensara en que se iba a ir de vacaciones con su hijo", relató.

Según el taxista, Laurta se refirió a Giardina como una "hija de puta" que "le había cagado la vida". "Al niño le decía: por un largo tiempo no vas a ver más a tu mamá, nos va a dejar en paz, nos va a dejar tranquilos", contó.

Confirman que cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero que transportó a Pablo Laurta

El ministerio de Seguridad de Entre Ríos confirmó este martes que el cuerpo hallado este lunes corresponde "en un 99%" a Martín Palacio, el remisero que transportó a Pablo Laurta hacia Córdoba. "Faltan su cabeza y sus brazos", dijo a El País el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Además de la imputación por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ahora se le sumó a Laurta la imputación por homicidio "criminalis causa" de Martín Palacio.

Martín Palacio llevó hasta Córdoba a Laurta en un Toyota Corolla blanco el pasado miércoles. Desde entonces estaba desaparecido y el vehículo apareció incendiado.

El auto fue encontrado en Córdoba, en un camino rural, completamente incenciado y con unas llaves al costado. Vecinos de la zona dijeron que vieron a Laurta solo cerca del auto, lo prendió fuego y se retiró atravesando un campo privado. Pensaron en asistir a Laurta, pero desistieron por miedo y lo perdieron de vista, mientras caminaba "apurado y a paso firme".