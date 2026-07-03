Oso hormiguero bebé quedó huérfano y vive abrazado a un oso de peluche para sobrevivir

Un oso hormiguero bebé fue rescatado en la localidad de Ledesma, provincia de Jujuy (Argentina), por el equipo de fauna silvestre del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático local. El pequeño animal se encuentra bajo un tratamiento especial donde vive abrazado a un oso de peluche blanco para emular el cuerpo de su madre, un recurso fundamental para reducir su estrés y garantizar su supervivencia antes de ser reintroducido en la naturaleza.

El pequeño oso hormiguero fue hallado completamente solo, fuera de su entorno natural y sin posibilidades de subsistir por sus propios medios en la vía pública. Tal y como se puede ver en el video compartido por el ministerio, en el centro de asistencia, los profesionales implementaron una particular estrategia de contención emocional al brindarle un oso de peluche de color blanco de tamaño similar al suyo.

La incorporación de este juguete cumple un rol biológico trascendental, ya que simula el contacto físico de la madre ausente. La cría de oso hormiguero se aferra fuertemente al objeto para dormir, lo que le da un refugio seguro que disminuye de forma drástica sus niveles de ansiedad. De acuerdo con las explicaciones brindadas por las autoridades a través del video institucional, este mecanismo permite que los ejemplares huérfanos se estabilicen rápidamente y asimilen mejor la alimentación artificial.

Oso hormiguero bebé se abraza a un oso de peluche para sobrevivir Foto: Captura de video

Para alcanzar una recuperación óptima, resulta obligatorio cumplir ciertos protocolos estrictos de bienestar animal. “Para que pueda volver al monte tiene que crecer, pasar una cuarentena sanitaria completa, y entrar en un programa de reintroducción profesional”, detallaron desde la repartición oficial del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático jujeño.

El retorno de la fauna silvestre a su hábitat

La rehabilitación completa del oso hormiguero demandará varios meses de trabajo. Una vez concluida la fase crítica de crecimiento y controles sanitarios, el plan de manejo ambiental estipula su traslado definitivo hacia la provincia de Corrientes, región donde se ejecutará su reinserción en un ecosistema protegido. Este trabajo coordinado suele contar con la asistencia técnica de la Fundación Rewilding Argentina, entidad especializada en la conservación de especies amenazadas.

Oso hormiguero se abraza a un oso de peluche que eluma ser su mamá Foto: captura de video

A nivel local, los expertos recordaron a la población civil las pautas de acción frente al hallazgo accidental de ejemplares de la fauna silvestre en zonas urbanas o periurbanas. La recomendación principal es mantener la distancia, evitar tocar o alimentar al individuo y dar aviso inmediato a las autoridades competentes.

Para canalizar estos reportes, el gobierno de Jujuy mantiene habilitada una línea directa de mensajería digital mediante WhatsApp. Los ciudadanos pueden enviar alertas para recibir la intervención de los profesionales encargados de evaluar la salud clínica de cada animal y determinar la viabilidad de su liberación.

Con información de La Nación/GDA