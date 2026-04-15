La inflación mensual en Argentina aumenta en el mayor nivel en un año: el número "es malo" dijo Milei

Argentina registró una inflación mensual de 3,4% en marzo, su nivel más alto del último año, un resultado que el gobierno atribuyó al aumento global en el precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente.

El dato de marzo se vio impulsado por el transporte y gastos estacionales como la educación, según el instituto nacional de estadísticas Indec.

“En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países”, escribió en X el ministro de Economía, Luis Caputo, al citar aumentos “de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y de 22% en transporte interurbano”.

Citando este tuit, el presidente Javier Milei admitió en X que “el dato es malo”, pero agregó que hay “elementos duros” que “permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

INFLACIÓN

El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.

VLLC!



PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

Durante el mandato de Milei la inflación anual bajó de 117% en 2024 a 31% en 2025, pero el proceso se detuvo en abril del año pasado, cuando el índice cambió de tendencia. En los últimos 12 meses a marzo la inflación alcanzó 32,6%. En tanto, en lo que va del año, el aumento de precios redondea 9,4%.

Caputo había dicho el martes que “la inflación va a tener certificado de defunción”, al disertar en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. AFP