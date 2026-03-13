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El País Mundo Argentina

Inflación en Argentina: tarifas públicas presionan suba de febrero y cifra supera expectativas del gobierno

En febrero, los precios subieron 2,9% y acumulan 5,9% en el primer bimestre de 2026. La cifra de inflación, que fue publicada por Instituto Nacional de Estadística y Censos superó las expectativas del gobierno.

El País
El País
13/03/2026, 03:20
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Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina
Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.
Foto: AFP

La inflación de febrero fue de 2,9% y tuvo entre sus condimentos principales el aumento de las tarifas de servicios públicos, informó ayer jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato estuvo por encima de lo que esperaban los analistas del mercado y también del escenario que había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había señalado que el índice mostraría una desaceleración durante el mes.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 5,9% en el primer bimestre de 2026 y registró una variación interanual de 33,1%.

El dato también implica que la inflación no logró desacelerarse respecto de enero, cuando había marcado el mismo registro mensual. De esta manera, el indicador volvió a ubicarse cerca del 3% y consolidó una dinámica que en los últimos meses había mostrado una aceleración gradual.

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Hombres conversan afuera del Ministerio de Economía en Buenos Aires
Hombres conversan afuera del Ministerio de Economía en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Foto: AFP

Tras tocar un mínimo de 1,5% en mayo de 2025, la inflación mensual comenzó a subir de manera progresiva: fue de 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y 2,8% en diciembre, hasta alcanzar 2,9% en enero y repetir ese nivel en febrero, según los datos oficiales.

Una de las principales presiones del mes provino de los servicios regulados, en particular de las tarifas. El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento de 6,8%. La Nación / GDA

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