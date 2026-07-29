Justicia argentina fijó la fecha del juicio contra Pablo Laurta, uruguayo en prisión por doble femicidio

La Justicia de Córdoba fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio oral contra Pablo Rodríguez Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de la joven, Mariel Zamudio, así como de matar y descuartizar al remisero Martín Palacio.

La fecha del debate quedó confirmada luego de que la causa fuera elevada a juicio por el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, quien llevó adelante la investigación del caso, según informó el medio argentino Perfil.

Quién es Pablo Laurta, detenido por doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta era vocero de la organización Varones Unidos que reclama la tenencia compartida de los niños hijos de parejas separadas y denuncia lo que considera "excesos del feminismo".

El pasado 7 de octubre del año pasado, contactó a un chofer de Uber para que lo llevara hasta la ciudad de Córdoba, a 600 kilómetros de distancia. Durante el trayecto, Laurta tomó el control del vehículo y, al llegar a su destino, lo prendió fuego. El conductor y dueño del auto era Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado.

Finalmente, el sábado 11 de octubre el hombre ingresó a la vivienda de su expareja y le disparó primero a su suegra, Mariela Zamudio, en el patio y luego a la madre de su hijo, informó La Voz de Córdoba. La primera también era objeto de sus agresiones. Aseguraba que era ella quien le "llenaba la cabeza" a la hija para que no viviera en Uruguay e incluso judicialmente la acusó de diferentes delitos.

Pablo Laurta. Foto: Policía de Entre Ríos.

El hijo de la víctima estaba en la casa al momento del crimen. Una vez ocurrido el doble femicidio, Laurta tomó al niño y se subieron a un taxi. La Policía cordobesa pudo ubicar el móvil por las cámaras de seguridad y dieron con la empresa, quien les proporcionó el número del solicitante. De esa manera, la Justicia intervino el teléfono y pudieron oír que de la Terminal de Córdoba pensaba tomarse un taxi a Gualeguaychú.

El taxi que lo llevaba a la frontera lo pasaría a buscar a las 15 horas. A Laurta lo detuvieron a las 14:08 en el hotel donde se quedaba con su hijo. Le incautaron una pistola, cinco celulares y varios chips —en medio de la persecución cambió de chip pero lograron continuar rastreándolo—, una gran suma de dinero y una mira telescópica.