Fiscalía presenta imputación contra fundador de La Derecha Diario por "tentativa de femicidio" a su expareja

La fiscalía de Bolivia trabaja para presentar este miércoles la imputación contra Fernando Cerimedo, fundador del medio La Derecha Diario, y exasesor del presidente argentino Javier Milei. Se lo acusa de ser el autor intelectual de un ataque a balazos contra su expareja, Nadie Beller, perpetrado este lunes.

A Cerimedo se lo investiga por una "tentativa de femicidio" y permanece detenido por estas horas en la Dirección de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Fue arrestado el martes por la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru y se negó a declarar por recomendación de su abogado.

Los detalles del ataque: la mujer recibió tres disparos

El ataque ocurrió en las puertas de un hotel en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, cuando dos hombres vestidos como repartidores de comida se acercaron a Beller. Uno le disparó varias veces y otro le robó sus pertenencias, según confirmaron la Policía y la Fiscalía.

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, desde el hospital tras ser baleada Foto: la Nación

Luego del hecho las autoridades bolivianas emitieron una resolución y orden de captura en contra de Cerimedo "por el delito de tentativa de femicidio", según informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

La abogada recibió tres disparos y que se encuentra "consciente, orientada" y "bajo observación estricta en la unidad de terapia intensiva" en una clínica en Santa Cruz. De acuerdo con la declaración proporcionada por Beller, existiría la posibilidad de que esté embarazada.

"Poder en las sombras"

La fiscalía presentará este miércoles una imputación contra el exasesor. Luego de la audiencia el juez determinará si ordena la prisión preventiva de Cerimedo. Mientras tanto, se siguen buscando a los autores materiales del presunto intento de homicidio, que quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde fue el ataque.

Según dijo Beller, ella fue citada allí por un supuesto denunciante de Evo Morales que le iba a dar información. Beller relató a La Nación que Cerimedo la había incentivado a que fuera y contó que estaba hablando con él por teléfono cuando le dispararon.

El ex asesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, que es investigado por ataque a balazos a su ex pareja. Foto: La Nación

Según dijo Beller desde el hospital donde está internada, su expareja es el poder en las sombras detrás de Paz. Ella aludió a supuestos negociados del presidente boliviano y a hechos de corrupción que comprometerían a Cerimedo. Dijo incluso que él fue quien filtró los audios de Diego Spagnuolo que motivaron la investigación de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Cerimedo participó de la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en Brasil y la del actual presidente boliviano, Rodrigo Paz, hoy aliado de Milei. Desde la presidencia argentina aseguraron a La Nación que está "hace tiempo" distanciado del mandatario argentino.

Con información de AFP, La Nación/GDA