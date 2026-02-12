Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de “intentos desesperados” por hacer caer la causa judicial
En el escrito se advierte que la pretensión de Fernández de anular el proceso, que ya cuenta con requerimiento de elevación a juicio, y volverlo a “foja cero” constituye una revictimización.
La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez acusó a su ex expareja Alberto Fernández ante la Justicia de actuar con una “consciente ceguera” frente a los hechos que lo ponen de cara a un juicio oral, en el proceso en el cual está acusado de pegarle a su exmujer, y señaló que el expresidente hace “intentos desesperados” por hacer caer la causa.
Las letradas de Yáñez sostienen que la resolución de la Cámara de Casación es clara, al señalar que “se aparta al juez pero los actos cumplidos por aquél son válidos”. Además, argumentan que la defensa del expresidente consintió esta decisión al no interponer un recurso extraordinario federal en tiempo y forma, lo que implica una aceptación de que lo actuado hasta ahora es legal.
En el escrito se advierte que la pretensión de Fernández de anular el proceso, que ya cuenta con requerimiento de elevación a juicio, y volverlo a “foja cero” constituye una revictimización.
Para Yañez los múltiples planteos de nulidad son “intentos desesperados” y un “abuso de las normas procesales” para derribar una causa.
Fabiola le respondió al expresidente cuando dijo que fue “inducida” o “manipulada” para instar la acción penal en su contra. Afirmó que ello constituye otro acto de violencia contra la mujer atribuible al imputado, pues implica subestimar su capacidad.
El fiscal del caso, Ramiro González, también se opuso a anular la causa y ahora es el juez Daniel Rafecas el que debe resolver.
Mientras tanto, tramita en la Corte Suprema un recurso de Yañez para evitar que el juez Julián Ercolini sea apartado definitivamente del expediente.
Por Hernán Cappiello/La Nación,GDA
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