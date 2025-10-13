Estremecedor relato del vecino de Luna Giardina y Mariel Zamudio, víctimas de femicidio: "No le di importancia"

Redacción El País

El vecino de Luna Giardina y Mariel Zamudio es testigo clave para avanzar en la investigación por el doble femicidio y posterior secuestro del hijo de la joven a manos del uruguayo Pablo Laurta.

El hombre, que habló con TN sin dar su identidad, detalló que el sábado por la mañana salió de trabajar y cuando se encontraba en el patio trasero de su casa escuchó "una detonación".

"No le di importancia, pensé que serían los perros o una chapa que se cayó en el patio. Si hubiese sabido de esta persona, podría haber intervenido. Como no se escucharon gritos seguí trabajando", lamentó el hombre.

Según el relato, cinco minutos después, vio como Laurta salía de la casa de Giardina con el hijo de ambos.

"Veo a la persona esta pasar con Pedrito caminando de la mano. Dobla la calle y está unos cinco minutos esperando el taxi", prosiguió el relato del vecino, quien aseguró que no tenía ninguna actitud sospechosa.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en Córdoba Foto: Facebook/Luna Giardina

Recién sobre las 19:00 horas, unos oficiales se aproximaron a la cuadra y consultaron al vecino si podía contactarse con Luna y Mariel. El hombre golpeó las manos en el jardín y ante la falta de respuesta llamó a ambas mujeres por teléfono, pero los celulares estaban apagados.

Una señal lo hizo entrar en alerta. Los oficiales le dijeron que las mujeres "tenían el botón antipánico apagado". A pesar de esto, se fueron del lugar. Así, el hombre le comentó a otro vecino de la calle lo que había escuchado y visto ese día y procedieron a mirar para el jardín del fondo de las mujeres donde vieron la trágica escena: Mariel Zamudio yacía sin vida.

El pedido de ayuda de Mariel semanas antes

Según el relato del vecino, Pablo Laurta había estado merodeando en la zona y se había subido al techo de la casa donde vivían Luna Giardina, su hijo Pedro y Mariel Zamudio.

"Mariel estuvo gritando, me asomo, le consulto si es su yerno y me dice que no. Ahí le grito y él se sube a una Toyota Hilux y se da a la fuga", detalló el vecino.

Qué va a pasar con Pablo Laurta, el uruguayo detenido e imputado

Este lunes el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que Laurta fue detenido en Entre Ríos y será trasladado a la cárcel de Bouwer en Córdoba mientras avanza la investigación. El hombre fue imputado este domingo por doble homicidio agravado por violencia de género (femicidio) y por uso de arma de fuego.

En diálogo con el streaming La Voz en vivo, Quinteros apuntó que luego de los trámites procesales Laurta será trasladado a Córdoba al igual que el niño.

La policía argentina difunde imagen de Pablo Laurta acusado de doble femicidio. Foto: Policía Entre Ríos

"Claramente ese niño que se ha quedado sin nada tiene que tener una contención psicológica", enfatizó el ministro Quinteros.

Este lunes una tía del menor está viajando desde Chile hacia Córdoba y la Justicia será la que disponga con quién quedará a resguardo el niño.