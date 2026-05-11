Escándalo en pleno vuelo: acusan a una pareja de mantener relaciones sexuales en primera clase

La pareja detenida este sábado en el aeropuerto internacional de Rosario, al arribo del vuelo de la empresa Copa Airlines procedente de Panamá, tras ser denunciados por los pasajeros y el personal de cabina al ser descubiertos semidesnudos en el sector de primera clase, supuestamente manteniendo relaciones sexuales, quedaría imputada esta semana por la Justicia en una causa bajo la carátula de “exhibiciones obscenas”.

Pero si bien inicialmente la acción estuvo a cargo de la Justicia provincial, este lunes se analizará si la jurisdicción corresponde al ámbito federal por tratarse de un suceso ocurrido en un vuelo internacional.

De acuerdo con fuentes judiciales, los acusados fueron identificados como M.C. y S.O., de 55 y 60 años (hombre y mujer, respectivamente), quienes habrían sido encontrados con sus “prendas bajas” en los asientos del sector de primera clase.

Los citados fueron notificados del requerimiento judicial al momento del arribo de la aeronave al aeropuerto rosarino (0.30 del sábado 9 de mayo) y luego trasladados a una seccional cercana de la policía santafecina. Pese a la consulta de La Nación tanto a la policía como a la Justicia provinciales y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no fue posible confirmar si la pareja solo permaneció en carácter de demorada algunas horas para luego recuperar su libertad o bien aún permanece en esa jurisdicción a la espera de las novedades que se produzcan en las próximas horas.

Tampoco se pudo confirmar de fuentes oficiales que la pareja tenga residencia en Rosario o en ciudades vecinas.

Como se sabe, los hechos ocurrieron en el vuelo internacional de la empresa Copa Airlines que arribó a Rosario durante la madrugada de este sábado, que finalizó con un sorpresivo operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La intervención se produjo luego de que la tripulación denunciara a dos pasajeros por presuntamente mantener relaciones sexuales en el sector de clase ejecutiva de la aeronave durante el trayecto desde Panamá al sur de esta provincia.

Copa Airlines. Foto de Archivo.

Procedimiento y malestar

De allí que apenas el avión tocó pista en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en el barrio de Fisherton, los efectivos subieron para cumplimentar el procedimiento solicitado por el personal abordo.

De inmediato, tras cumplir con los trámites de rutina en todo aeropuerto en vuelos de este tipo, la pareja fue trasladada a la comisaría 12ª, de la jurisdicción.

Allí, personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Rosario intervino en el caso ordenando la toma de fichas, fotografías y demás diligencias correspondientes. La causa se inició bajo la carátula de “exhibiciones obscenas”, inicialmente a cargo de la Justicia provincial.

Además del frente judicial, se estima que la aerolínea podría aplicar sanciones administrativas o incluso vetar a los involucrados de futuros viajes con la compañía por alterar el orden y la convivencia a bordo.

Vuelo de Copa Airlines. Foto Archivo El País.

El operativo generó sorpresa y malestar entre el resto de los viajeros, quienes debieron permanecer dentro de la cabina durante varios minutos mientras se desarrollaban las actuaciones policiales.

Según trascendió, entre los pasajeros se encontraban los periodistas Analía Bocassi y Juan Junco, conocidos en los medios rosarinos, quienes relataron los pormenores de la demora a través de sus redes sociales.

Bocassi compartió imágenes de los agentes recorriendo los pasillos, y Junco detalló que el vuelo ya arrastraba un retraso previo y que la denuncia fue realizada directamente por la tripulación.

Ambos admitieron que las quejas de los usuarios también se centraron en la retención preventiva de aquellas personas que se encontraban sentadas en las cercanías de la pareja señalada, con el propósito de tomarles declaración como testigos.

Por José Bordón, La Nación/GDA