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El País Mundo Argentina

Dejó un riñón en el aeropuerto de Buenos Aires para hacer una "broma" a una amiga y terminó procesado

Taxistas que encontraron la conservadora llamaron a los servicios de emergencia previendo un explosivo, y más tarde se debieron realizar pericias al órgano para descartar un origen humano.

El País
El País
01/09/2026, 15:51
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El hombre que dejó una conservadora en el aeropuerto de Buenos Aires y generó un operativo de seguridad. Imagen del riñón mejorada con inteligencia artificial.
El hombre que dejó una conservadora en el aeropuerto de Buenos Aires y generó un operativo de seguridad. Imagen del riñón mejorada con inteligencia artificial.
Fotos: La Nación

En el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, se desplegó un gran operativo de seguridad luego de que un hombre dejara una conservadora abandonada con un riñón animal y hielos dentro.

Tras el llamado a los servicios de emergencia de taxistas que encontraron el objeto, previendo incluso la posibilidad de un explosivo, acudieron al lugar policías, bomberos, personal sanitario y especialistas.

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Más allá de la necesidad de peritajes preventivos para determinar si el órgano era humano, las alarmas también se prendieron a raíz de un mensaje escrito en la conservadora referente a un supuesto secuestro.

Una vez el hombre fue identificado a partir de las cámaras de seguridad de las instalaciones y posteriormente detenido, explicó que compró el riñón en la carnicería de un supermercado y que pretendía usarlo para hacerle una broma a una amiga.

En realidad buscaba comprar un hígado, por un supuesto chiste interno referido al alto consumo de alcohol de su amiga durante unas vacaciones en Punta Cana.

El rinón y la caja que dejaron abandonados en Aeroparque como parte de una "broma".
El rinón y la caja que dejaron abandonados en Aeroparque como parte de una "broma".
Foto: La Nación

Si bien aseguró que no quería generar una amenaza a la seguridad, igualmente se le abrió una causa judicial. Se le dispuso un embargo por unos 8 millones de pesos argentinos para cubrir el gasto del operativo causado, y quedó en libertad mientras se continúa investigando el caso.

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