Dejó un riñón en el aeropuerto de Buenos Aires para hacer una "broma" a una amiga y terminó procesado
Taxistas que encontraron la conservadora llamaron a los servicios de emergencia previendo un explosivo, y más tarde se debieron realizar pericias al órgano para descartar un origen humano.
En el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, se desplegó un gran operativo de seguridad luego de que un hombre dejara una conservadora abandonada con un riñón animal y hielos dentro.
Tras el llamado a los servicios de emergencia de taxistas que encontraron el objeto, previendo incluso la posibilidad de un explosivo, acudieron al lugar policías, bomberos, personal sanitario y especialistas.
Más allá de la necesidad de peritajes preventivos para determinar si el órgano era humano, las alarmas también se prendieron a raíz de un mensaje escrito en la conservadora referente a un supuesto secuestro.
🚨 QUISO HACERLE UNA BROMA A UNA AMIGA, DEJÓ UN RIÑÓN EN AEROPARQUE Y TERMINÓ PROCESADO— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) September 1, 2026
Una insólita “broma” terminó provocando un importante operativo de seguridad en el Aeroparque Jorge Newbery y una causa en la Justicia Federal.
🧊 Todo ocurrió el 19 de agosto, cuando fue… pic.twitter.com/hsXKTw942I
Una vez el hombre fue identificado a partir de las cámaras de seguridad de las instalaciones y posteriormente detenido, explicó que compró el riñón en la carnicería de un supermercado y que pretendía usarlo para hacerle una broma a una amiga.
En realidad buscaba comprar un hígado, por un supuesto chiste interno referido al alto consumo de alcohol de su amiga durante unas vacaciones en Punta Cana.
Si bien aseguró que no quería generar una amenaza a la seguridad, igualmente se le abrió una causa judicial. Se le dispuso un embargo por unos 8 millones de pesos argentinos para cubrir el gasto del operativo causado, y quedó en libertad mientras se continúa investigando el caso.
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