Crecen las versiones en el Gobierno argentino sobre una posible salida de Manuel Adorni, jefe de Gabinete

A pesar de los intentos por correrlo de la escena pública y apaciguar el volcán informativo de su caso, el nombre de Manuel Adorni sigue más en el foco de la tormenta: su continuidad como jefe de Gabinete en Argentina volvió a quedar en medio de fuertes dudas en la Casa Rosada y la oposición en el Congreso se prepara para retomar los pedidos para removerlo.

“La continuidad es cuestión de horas”, coincidieron distintas fuentes oficiales el viernes por la tarde. La salida del funcionario se podría concretar el domingo, luego de que Javier Milei regrese al país este sábado por la mañana, tras su viaje a España. De todos modos, fuentes oficiales no descartaron a La Nación que el recambio se produzca hoy mismo.

Señalaron, además, que la salida también estaría condicionada a la definición de un posible sucesor a cargo de la jefatura de ministros. Pican en punta como relevo el ministro del Interior, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En el caer de este viernes, el de Santilli era el más fuerte para sucederlo.

“Solo resta definir el reemplazo”, dijo un vocero oficial. La salida de Adorni, según admitían fuentes cercanas al Gobierno, podría darse, como en otras ocasiones, vía un posteo de la red social X.

En paralelo a eso, Adorni es blanco de una ofensiva en el Congreso, donde avanzará esta semana en comisión un pedido para ser interpelado.

De no concretarse los cambios, la situación del ministro coordinador sería tratada en la Comisión de Diputados el martes y en la de Asuntos Constitucionales en el Senado el próximo miércoles. “Lo van a masacrar si sigue”, dijo una de las fuentes consultadas. “Es mejor para todos que se salga antes de llegar a esta instancia”, agregaron.

Foto de archivo del jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Posible interpelación

La oposición busca interpelarlo, un escenario que en Casa Rosada descuentan que será “casi letal” para el funcionario de seguir para entonces en el cargo.

La última revelación en torno a la investigación que enfrenta por enriquecimiento ilícito fue que compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos. La compra fue hecha desde la cuenta personal del funcionario, pero con tarjetas de crédito ajenas según reveló La Nación.

Esa revelación circuló este viernes por chats entre funcionarios y profundizó el malestar interno. “Son pavadas en montos, pero que pegan en la línea de flotación”, dijo un hombre del oficialismo. “Es todo los días algo nuevo, no da seguir así”, dijo otro.

El presidente argentino, Javier Milei, y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: AFP

En el oficialismo, que siempre masculló bronca en privado contra Adorni, reconocían el rol de Patricia Bullrich, la única que lo hizo público. “Ella lo advirtió hace tres meses”, decían también en relación al diálogo que mantuvo con el mandatario.

Hasta ahora, Adorni era sostenido únicamente por el presidente Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, pero internamente reconocían en diferentes sectores en que su situación es “muy débil”, según admiten fuentes cercanas al oficialismo.

“Ya es todo medio impresentable, ¿no?”, dijo un funcionario, en línea con el hastío que el caso genera casi desde su comienzo, en marzo.

"Lo eyecto de una patada"

Este viernes, en su visita a España, el mandatario Javier Milei fue consultado por el tema y dijo: “Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”.

Sin embargo, afirmó: “Yo creo en su honestidad”. Luego dijo que la explicación de su incremento patrimonial le resulta “absolutamente plausible”.

Las declaraciones del Presidente fueron realizadas durante una entrevista con el medio El Observador España, en el marco de su visita a ese país, durante la cual se reunió con el titular del partido Vox, Santiago Abascal.

En lo inmediato, este viernes Adorni quedó formalmente reemplazado como vocero por Adrián Ravier.

Javier Milei, presidente argentino, observa desde el palco la sesión de la Cámara de Diputados argentina. Foto: Luis Robayo/AFP.

La decisión de implementar el cambio fue tomada por el presidente y alivió al Gabinete, que desde hace tiempo pedía que el funcionario se corriera del cargo por los problemas de comunicación que ocasionaba.

“Oxigenación” y “una vuelta de página” fueron dos de las palabras que más emergieron esta última semana en un gabinete marcado por el hastío alrededor del caso y el desgaste que produjo en estos tres meses, en los que vieron que la gestión había quedado superada por la magnitud del escándalo.

“Era fundamental dejarlo atrás a Manuel, pero él se volvió a meter solo”, decían este viernes, en referencia a lo sucedido el martes, cuando con un posteo, Adorni contradijo lo logrado por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, para evitar su informe de gestión el próximo 2.

De cualquier modo, el caso generó más que nunca hastío e incomodidad con lo sucedido. “Queríamos un respiro y así no se puede”, se sinceró un funcionario.

Por Cecilia Devanna, La Nación/GDA