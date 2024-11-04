Argentina: un taxista atropelló a una mujer que estaba con su bebé en brazos y huyó sin asistirlos

Por La Nación/GDA

El viernes, un taxista atropelló a una mujer con su bebé en brazos y huyó sin asistirlos. El hecho, que quedó registrado en cámara y pudo haber terminado en tragedia, ocurrió en González Catán, localidad bonaerense de La Matanza en Argentina. Tanto las imágenes como el testimonio de la víctima se dieron a conocer este lunes.

El video, obtenido de una cámara de seguridad instalada en la vía pública, muestra en momento exacto en el que el conductor -que todavía no fue identificado y continúa prófugo de la Justicia- pasa por encima de la mujer y su hijo y, lejos de detener el vehículo y ofrecerles ayuda, continúa su recorrido.

🚨 TAXISTA ATROPELLÓ UNA MUJER CON SU BEBÉ A UPA Y FUGÓ

- Fue en González Catán

- Las víctimas se recuperan. pic.twitter.com/mgDHsQbH5H — Vía Szeta (@mauroszeta) November 4, 2024

“Todo ocurrió en la puerta de mi casa. Estamos vivos de milagro. Fue muy fuerte el golpe. Más mi nene que, como se ve en el video, se dio la cara contra el suelo. Cayó a medio metro mío, solo y se golpeó fuerte”, relató Ivana en diálogo con Mediodía Noticias (El Trece) mientras sostenía a Derek una vez más entre sus brazos.

Respecto de la lentitud de la Policía bonaerense para identificar al autor del hecho, insistió en que “a tres días del incidente, todavía no tienen nada”. “Nos aportaron recién los videos de las cámaras que están en locales. No se logra ver la patente, el número del vehículo o si estaba o no acompañado”, lamentó Ivana.

Y detalló a continuación. “En este barrio, el único taxista que conozco es mi vecino de enfrente. No había visto ningún otro vehículo similar a ese. Probablemente estuviera de paso. Otros conocidos me comentaron que no es la primera vez que lo ven”. Dijo además que el taxista jamás tuvo intenciones de frenar.

“Es más, pareciera como si todo fuese adrede. En las grabaciones se logra ver como la maniobra que hizo, al subirse al cordón... Da la sensación de que nos quiso chocar a propósito. No bajó la velocidad en ningún momento. Es increíble la altura a la que me levantó. Me corrí diez metros del lugar donde estaba”, narró.

Sobre la salud de Derek, su madre se mostró aliviada de que tuviera solo “algunos raspones”. “Le hicieron tomografías, placas, estudios de sangre y orina, y nada”, remarcó. Aun así tanto ella como su familia se mantienen al pendiente frente a la posibilidad de que el menor “tenga potenciales secuelas”.

“Cuando nos chocó, el bebé estaba blanco. No reaccionaba. Tenía los ojos abiertos pero no lloraba ni se movía. Yo me levanté de inmediato por la desesperación de ver a mi hijo así y empezamos a buscar autos que nos pudieran llevar a un hospital. Nadie nos quiso ayudar.”, dijo Ivana entre lágrimas.

“Yo en la pierna tengo un hematoma muy grande. Está al rojo vivo. Me duele todo. Tengo la cadera negra”, sumó en relación a su condición física tras ser atropellada por el vehículo. “Puedo entender que el taxista se haya asustado después de atropellarnos. Pero no que huyera del lugar”, cerró la víctima.