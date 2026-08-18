Argentina: organizaron la primera competencia para "farmear aura" y terminó a piedrazos y botellazos

Un grupo de jóvenes fue atacado a piedrazos y botellazos el pasado lunes durante la primera competencia para “farmear aura” que se realizó en la Plaza Mitre de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Aunque el encuentro se desarrolló con éxito casi en su totalidad, sobre el final un conjunto de personas interrumpieron el lugar lleno de niños y adolescentes y los agredieron.

La cita había tenido lugar en las inmediaciones de una avenida de la ciudad, para la primera batalla de esta modalidad en territorio argentino. Niños y adolescentes participaron de la competencia, mientras una multitud de espectadores observaba con atención. También hubo adultos que acompañaron a sus hijos.

El evento se desarrolló con normalidad: los jóvenes se desafiaron entre ellos y se eligió al ganador en base a los aplausos o gritos del público. Diversos videos se conocieron en redes sociales sobre fragmentos de la competición.

Sin embargo, sobre el final, un grupo de adultos apareció en las inmediaciones y comenzó a tirar botellas y piedras a los jóvenes que competían. A pesar de lo grave de esas acciones, los hombres se reían mientras tiraban objetos contundentes.

Poco después, alrededor de tres adolescentes se sumaron a tirar piedras y otros objetos que estuvieran en el piso.

“Eh, loco, paren”, gritó un espectador. Otros, en tanto, incentivaban el ataque y se reían. “Le dieron a uno”, dijo un niño entre risas. La situación no escaló a mayores y la multitud se dispersó al finalizar la competición.

🚨Así terminó la batalla para "farmear aura" en Mar del Plata. pic.twitter.com/UuhGJTFjNK — El Impacto (@elimpactocom) August 18, 2026

¿Qué es "farmear aura"?

El fenómeno viral de farmear aura se consolidó durante 2026 como una de las principales tendencias virales entre jóvenes en América Latina, transformando una expresión propia de las redes sociales y los videojuegos en una inédita competencia presencial en las calles. La disciplina, nacida en Estados Unidos, consiste en duelos frente a frente donde los participantes apelan a poses, gestos calculados y movimientos escénicos con el objetivo de demostrar quién proyecta mayor seguridad, estampa o presencia ante la mirada del público.

Jóvenes en una competencia callejera de farmear aura. Foto: La Nación/GDA.

La práctica de farmear aura experimentó una acelerada expansión internacional que comenzó en Brasil y rápidamente se replicó en Uruguay y Argentina, donde miles de adolescentes y jóvenes adultos se convocan en espacios públicos para participar de torneos urbanos. El término proviene del argot de los videojuegos, donde la palabra “farmear” define la repetición de acciones para acumular puntos o recursos, combinada con la noción de “aura”, utilizada en internet para calificar el magnetismo personal de un individuo.

En esta variante presencial, los concursantes se ubican cara a cara e intentan imponerse mediante una demostración de carisma sin contacto físico. La reacción del público presente resulta determinante, pues la multitud evalúa la actitud de cada rival y proclama al ganador del desafío. Quien muestre incomodidad, torpeza o termine riéndose pierde aura de forma inmediata frente a los espectadores, perdiendo así el duelo de popularidad.

Jóvenes farmeando aura en una competencia callejera. Foto: La Nación/GDA.

Con información de La Nación/GDA