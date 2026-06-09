Activan la Alerta Sofía en Argentina tras la desaparición de otra adolescente, de 15 años, en Córdoba

Argentina activó este martes la Alerta Sofía tras la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años, quien se ausentó este lunes por la tarde tras salir del colegio. La última en verla fue una compañera de clases, quien contó que la joven fue a una parada de ómnibus para ir a su casa.

La búsqueda de Barrios Alarcón comenzó después de que su madre radicara la denuncia formal, ya que no había vuelto de clases, no tenía noticias de ella y no respondía a sus llamadas. La menor cursa en el Colegio Presbítero José Bonoris, de donde se retiró cerca de las 12:00, cuando terminó su horario escolar, según informó el medio regional El Litoral.

Los investigadores tomaron declaraciones a los integrantes del entorno de la adolescente para reconstruir sus últimos movimientos: de acuerdo con esa información, una compañera contó que se separó de ella después de la salida de clases, momento en que Barrios Alarcón quedó sola en una parada a la espera de un ómnibus.

“Es de contextura física delgada, 1,60 metros de estatura, tez trigueña y cabello color negro. Vestía zapatillas color blanco y verde, jean azul, y buzo color azul marino”, informó el Ministerio de Seguridad cordobés sobre la joven.

“No hay una hipótesis en particular; se consideran varias, pero todavía no hay algo certero que se pueda comunicar”, declaró el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con LN+.

Búsqueda de información sobre Luciana Barrios Alarcon, difundida por el ministerio de Seguridad local Foto: Ministerio de Seguridad de Córdoba

Despliegue policial

Quinteros se trasladó a Colonia Caroya para supervisar de forma directa las tareas de rastrillaje y la revisión de las cámaras de vigilancia de la zona, tras las críticas de distintos sectores por la actuación ante el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cadáver fue encontrado en un descampado.

El ministerio también dispuso el despliegue de 90 policías, más de 20 autos oficiales y un helicóptero para recorrer sectores urbanos y rurales de la localidad y sus alrededores en búsqueda de Barrios Alarcón.

“Se están evaluando todas las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas. También aportamos los relatos de compañeros y familiares sobre las últimas horas de Luciana antes de su desaparición”, contó el secretario de gobierno de Colonia Caroya, César Seculini, en TN.

En tanto Seculini agregó que pusieron a disposición los equipos técnicos municipales y que hay clases en la localidad, aunque el colegio donde asiste Barrios Alarcón “tiene afectado su funcionamiento para cuidar el operativo de búsqueda”.

“Ayer apenas se hizo la denuncia, se activaron las alertas y se inició la búsqueda. Ahora la mamá está en la comisaria y le estamos brindando apoyo, junto al equipo psicológico y de género que la asiste por su angustia”, afirmó Paola Nanini, intendenta de Colonia Caroya, en LN+. “Es una nena muy tranquila, obediente y dulce según sus padres, por lo que no tienen conjeturas”, agregó la funcionaria, quien también explicó que la casa de la joven queda a 7 kilómetros de la escuela y que su padre vive en Corrientes, por lo que convive con su madre y padrastro.

Pasadas las 9 horas de la mañana de este martes, distintos perros adiestrados en la búsqueda de personas registraron el colegio y la zona aledaña para buscar posibles indicios e intentar reconstruir el recorrido que podría haber hecho la joven el día de su desaparición.

El caso quedó a cargo del fiscal Guillermo Monti, titular de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María. Desde la investigación señalaron que la joven vive con su familia en esa zona del departamento Colón y que no presentaba “antecedentes de ausencias del hogar”.

“Se solicita información para dar con el paradero de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, con domicilio en la localidad de Colonia Caroya, quien falta de su domicilio desde el 8 de junio”, pidieron las autoridades a la comunidad mediante un comunicado en redes sociales.

La Nación/GDA