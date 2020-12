Argentina inicia hoy la vacunación contra el COVID-19 con la vacuna rusa Sputnik V

Argentina pondrá en marcha hoy martes su plan de vacunación contra el COVID-19, cuando el país suma casi 1,6 millones de casos acumulados y más de 42.000 muertos por la pandemia. La vacuna por la que se jugó en esta primera etapa el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue por la Sputnik V de Rusia.

La semana pasada, Argentina recibió la primera partida de 300.000 dosis de la Sputnik V, que repartió por las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. La campaña de vacunación comenzará por el personal de la salud, siguiendo el mismo criterio que otros países.

El diario La Nación informó ayer lunes que si bien el presidente Alberto Fernández y los gobernadores arreglaron el último sábado que todos se darán la vacuna rusa como una señal de confianza, lo cierto es que el único gobernador que ya confirmó que hoy estará en primera fila para vacunarse es el pampeano Sergio Ziliotto.



“La idea es que cuando llegue el otoño tengamos vacunada a la mayor cantidad de gente en riesgo, ese es mi objetivo”, les dijo Fernández a los gobernadores en el encuentro que mantuvieron el sábado por videoconferencia.



Rusia suministrará a Argentina la segunda dosis de su vacuna en las próximas tres semanas, anunció ayer lunes Alexandr Gintsburg, director del Centro Gamaleya, creador de la Sputnik V.

“Dentro de tres semanas se suministrará el segundo componente, puede ser que antes, pero nunca más tarde”, dijo Gintsburg a la agencia Interfax.



Rusia tiene previsto enviar a Argentina diez millones de dosis en 2021.



Fuera de Rusia, por ahora la Sputnik V solo ha sido registrada en Argentina y Bielorrusia, mientras todavía se espera la publicación de los ensayos clínicos.

El contrato para adquirir la Sputnik V es el tercero que firma Argentina: el primero fue con la británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford -vacuna que se aplicaría a partir de marzo-; y el segundo con la alianza internacional Covax de Naciones Unidas, mientras se trata de cerrar otros acuerdos, entre ellos con Pfizer/BioNTech, la primera vacuna que comenzó a aplicarse en Europa y Estados Unidos.



En América Latina empezaron a vacunar la semana pasada Chile, México y Costa Rica, los tres con la vacuna de Pfizer/BioNTech.



Vacunación en Europa.

La campaña de vacunación contra el COVID-19 en la Unión Europea tuvo un comienzo desigual este fin de semana, en un esfuerzo maratoniano para administrar vacunas suficientes a los 450 millones de personas del bloque para derrotar la pandemia viral.



La vacunación comenzó el fin de semana, siendo los trabajadores de salud y los internados en residenciales de ancianos los primeros en recibir las inyecciones de Pfizer/BioNTech, que debe mantenerse a temperaturas de 70 grados bajo cero.



Hubo contratiempos iniciales: autoridades del sur de Alemania dijeron ayer lunes que rechazarán unas mil dosis tras descubrir que no se habían enfriado adecuadamente. Los controles de temperatura también provocaron un retraso en las entregas en España.

“Debido a un problema logístico menor, hemos reprogramado un número limitado de nuestras entregas. El problema logístico ha sido resuelto, y esas entregas están siendo ahora despachadas”, señaló Andrew Widger, director de relaciones con medios internacionales en Pfizer, descartando por otro lado problemas en la confección de las vacunas.



Por su parte, en Italia algunos políticos se quejaron de que Alemania, sede de BioNTech, podría estar recibiendo más dosis de las que le corresponde.



Los problemas iniciales son una prueba temprana de la decisión de la UE de adquirir vacunas de forma conjunta, lo que ha dejado al bloque rezagado respecto de Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Suiza en la aprobación y administración de las primeras vacunas.

La UE selló acuerdos con otros fabricantes además de Pfizer/BioNTech, como Moderna y AstraZeneca, por un total de más de 2.000 millones de dosis. Quiere vacunar a todos los adultos a finales del próximo año.

Nueva cepa.

Paralelamente a la vacunación, cada vez más países detectan casos de la nueva cepa de coronavirus, posiblemente más contagiosa, aparecida en el Reino Unido.



Canadá, Italia, Suecia, España, Portugal, Japón y Corea del Sur están entre los últimos en haber ratificado casos de esta variante.



Esta nueva variante del coronavirus descubierta en Gran Bretaña parece haber estado presente en Alemania desde noviembre, de acuerdo a médicos que la detectaron en muestras de un paciente mayor que luego murió, informó ayer lunes el diario Die Welt.



Los especialistas de la Escuela de Medicina de Hannover encontraron la cepa en muestras del paciente que tenía una condición médica previa, dijo el periódico, que citó al Ministerio Regional de Salud del estado de Baja Sajonia.



Se cree que la nueva variante del coronavirus es más infecciosa que otras que circulan actualmente. Los primeros análisis sugieren que los síntomas de la variante no son más graves. (Con información de La Nación, EFE y Reuters)

Kasparov muy duro con Putin

Horas después que el Kremlin afirmara que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió aplicarse la vacuna Sputnik V, sobre la cual aún no hay resultados concluyentes, el gran maestro ruso de ajedrez Garry Kasparov publicó en redes sociales un mensaje en el que declara que no confía en los dichos del mandatario. “Putin dice que se vacunará después de algunas ‘formalidades’ la misma semana en que la vacuna Pfizer se lanza en Europa. ¡Qué casualidad! No importa lo que diga la etiqueta del frasco, no hay posibilidad de que se aplique la vacuna rusa Sputnik no probada”, dijo Kasparov.



Así se refirió a la falta de información detallada sobre los ensayos en adultos mayores, dado que en un primer momento la vacuna fue recomendada para personas de entre 18 y 60 años y que días atrás el propio Putin había dicho que no se había inoculado porque aún no había recibido la recomendación de los especialistas porque tiene 68 años. “Un país con un enorme programa de dopaje deportivo y un laboratorio de asesinatos con armas químicas podría producir y probar una vacuna confiable. Pero las dictaduras roban, engañan y matan mejor de lo que innovan”, agregó Kasparov. Según los sondeos en Rusia, 58% de los rusos no está dispuesto a inocularse con la vacuna Sputnik V. Putin tomará una decisión después de que se publique el informe definitivo sobre la Sputnik V, explicó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.