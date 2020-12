Europa lanza acción contra el virus: vacunación masiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Menos de una semana después de que la Unión Europea (UE) autorizara el uso de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech, países como Italia y España comenzaron el domingo a vacunar a su población contra el coronavirus, que ya ha contagiado a al menos 80 millones de personas en el mundo y se ha cobrado más de 1.758.000 vidas.

“No hace nada, nada (...) muchas gracias”, dijo, sonriente, Araceli Hidalgo Sánchez, una anciana menuda de 96 años, que se convirtió en la primera española en recibir la ansiada inyección, en una residencia de personas mayores de Guadalajara (centro).

Después de ella, Mónica Tapias, auxiliar de enfermería en esta misma residencia, fue la segunda española en vacunarse. “Lo que queremos es que la mayoría de gente se vacune”, dijo ante las cámaras.



Las autoridades españolas esperan haber vacunado en junio de 2021 a entre 15 y 20 millones de personas, de una población de 47 millones.



España ha sido uno de los países de Europa más golpeados por la pandemia, con unos 50.000 fallecidos y más de 1,8 millones de casos, según cifras del ministerio de Salud.



“Hoy Araceli y Mónica representan una nueva etapa esperanzadora. Un día para la emoción y la confianza”, dijo en Twitter el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometiendo que el proceso de vacunación será “rápido, solvente y equitativo”.



Casi al mismo tiempo, en Italia, la enfermera Claudia Alivernini y Maria Rosaria Capobianchi, directora de un laboratorio de virología en el hospital Spallanzani de Roma, fueron las primeras en recibir la vacuna en el país.



Es “un gesto pequeño pero fundamental para todos nosotros”, dijo Alivernini. “Lo digo de corazón: Vacunémonos. Por nosotros, por nuestros seres queridos y por la sociedad”, agregó.

Ofensiva

En Italia la vacunación generalizada comenzará el 8 de enero, fecha en la que llegarán al país 470.000 dosis por semana. Italia es el país de la Unión Europea más afectado por la pandemia, con más de 71.000 fallecidos, y tuvo que decretar importantes medidas de confinamiento antes de la Navidad.



A miles de kilómetros, en Bucarest, la enfermera rumana Mihaela Anghel, de 26 años, la primera que atendió a un paciente con COVID-19 en febrero en el país, fue la primera vacunada.



Alemania, Hungría y Eslovaquia vacunaron ya a algunas personas el sábado. Europa es, númericamente, la región más afectada en el mundo por esta pandemia y ya superó los 25 millones de casos y los 546.000 muertos.



Además de la vacuna de Pfizer/BioNTech, también se espera que en Europa se autoricen pronto otras vacunas, como la desarrollada por AstraZeneca y Oxford.



“Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que, con dos dosis, es alta como la de las demás”, declaró Pascal Soriot, director general del laboratorio sueco-británico AstraZeneca, cuyo inmunizante disponía hasta ahora de una eficacia del 70%.



Antes de la UE, numerosos países empezaron a vacunar contra el coronavirus, comenzando por China, que aplicó las primeras inyecciones en verano (boreal). En diciembre, siguieron Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza, México, Costa Rica y Chile.

Mónica Tapias, auxiliar de enfermería, fue la segunda española en vacunarse contra el coronavirus. Foto: AFP.

Advierten

Paralelamente a la vacunación, cada vez más países detectan casos de la nueva cepa de coronavirus, posiblemente más contagiosa, descubierta inicialmente en el Reino Unido.



Canadá, Italia, Suecia, España y Japón notificaron en las últimas horas infecciones de esta variante, después de Francia, Alemania, Líbano y Dinamarca.



Según un estudio de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, la escuela londinense de medicina tropical e higiene, esta nueva variante es entre “un 50% a un 74%” más contagiosa, por lo que se teme que 2021 depare más hospitalizaciones y decesos por covid-19 que 2020 si no se ponen los medios.

Mujer Maravilla vence al COVID-19 en cines y streaming

“Wonder Woman 1984” recaudó US$ 36,1 millones en los cines de todo el mundo el fin de semana de Navidad e impulsó la audiencia en HBO Max, informó ayer domingo Warner Bros., que confirmó planes para una tercera película de la franquicia.



Unos US$ 16,7 millones del total en cines se generó en Estados Unidos y Canadá, indicó el estudio propiedad de AT&T el domingo, la cifra de apertura más alta para un estreno en Norteamérica desde que la pandemia de COVID-19 llevó en marzo al cierre de los cines.



Con dos tercios de los cines norteamericanos cerrados, Warner Bros. optó por un arreglo inusual, haciendo que “WW84” estuviera disponible en la misma fecha también para los clientes en Estados Unidos del servicio de streaming HBO Max de AT&T.



Millones vieron la película en HBO Max.



ADEMÁS Temen una situación más grave en EE.UU. El inmunólogo estadounidense Anthony Fauci teme que la pandemia de COVID-19 se agrave después de las fiestas de fin de año, de acuerdo con lo que declaró ayer domingo a CNN. “Comparto la preocupación del presidente electo (Joe) Biden sobre el hecho de que podría empeorar en el transcurso de las próximas semanas”, dijo Fauci.



Estados Unidos, el país más enlutado por el coronavirus, sufre un repunte de la pandemia con más de 200.000 casos confirmados y más de 3.000 fallecidos diarios desde hace tres semanas.



Fauci, que aconsejó a la Casa Blanca durante la crisis y al que Biden ya nombró asesor, dijo que ese incremento de los casos podría llegar en “un momento muy crítico”, ejerciendo “más presión” sobre un sistema hospitalario muy saturado.



El encargado de Salud Pública de Estados Unidos, Jerome Adams, reconoció ayer domingo que estaba “muy preocupado” ante una posible alza de los contagios tras las fiestas de fin de año.



En la semana anterior a la Navidad, cada día cerca de un millón de estadounidenses viajaron en avión, según la agencia TSA, encargada de los controles de seguridad en los aeropuertos.



El inicio de una gran campaña de vacunación es, sin embargo, un motivo de esperanza para un país que ha registrado cerca de 19 millones de casos de COVID-19 y más de 331.000 muertos desde el inicio de la pandemia.



Este fin de semana, varios países volvieron a instaurar restricciones, como Israel, que inició un severo confinamiento, el tercero, o el enclave británico de Gibraltar que anunció un toque de queda nocturno.



En América Latina y el Caribe, donde hay más de 496.000 fallecidos y 15 millones de contagios, México recibió un segundo cargamento con 42.900 dosis de vacunas de Pfizer/BioNTech.



En Argentina, la campaña de vacunación empezará el martes, con 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V del laboratorio ruso Gamelaya. Es el primer país de América Latina que autoriza esta vacuna. Argentina también aprobó la fórmula de Pfizer/BioNTech.

COVID-19 por el mundo

- Brasil: confirmó 344 nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, con lo cual el total de fallecidos asciende ya a 191.139, según informó ayer domingo el Ministerio de Salud. En el mismo periodo, las autoridades fueron notificadas de 18.479 nuevos contagios, por lo que el país llegó a 7.484.285 casos confirmados del nuevo coronavirus, de acuerdo con las cifras oficiales.



- Francia: “Tenemos una nueva arma contra el virus: la vacuna. Debemos mantenernos firmes, una vez más”, tuiteó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dio positivo por el coronavirus este mes y salió de la cuarentena en Nochebuena. Recordó que la vacuna no es obligatoria, pero ante las dudas que tienen muchos ciudadanos, apeló a “confiar en los investigadores y médicos” y recordó que “Francia es el país de las Luces y de Pasteur, la razón y la ciencia deben guiarnos”. Según un estudio publicado ayer domingo por “Le Journal du Dimanche”, Francia es uno de los países donde menos ciudadanos se dicen dispuestos a vacunarse. Solo el 44 % de ellos lo asegura, la tercera cifra más baja, solo superado por Croacia y Serbia entre los 32 países estudiados.



La Unión Europea debe recibir 12,5 millones de dosis antes de fin de año, suficiente para vacunar a 6,25 millones de personas según el régimen de dos dosis. Las empresas están trabajando a toda máquina para satisfacer la demanda global y apuntan a concretar 1.300 millones de inoculaciones en 2021. El bloque ha cerrado acuerdos con diversos proveedores además de Pfizer, incluidos Moderna y AstraZeneca por más de dos mil millones de dosis de vacunas.



- Honduras: “Esta nuestra Honduras parece que ya se olvidó que este COVID-19 es altamente contagioso y hoy día cuántos hijos tienen que llorar que contagiaron a sus padres o a sus abuelos por irresponsables”, afirmó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en una homilía en la Basílica Menor de Suyapa. Honduras supera los 119.000 contagios, y suma 3.065 muertos desde marzo.