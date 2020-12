España detecta los primeros casos de la nueva cepa de COVID-19 encontrada en Reino Unido 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades sanitarias de Madrid detectaron cuatro casos de la nueva cepa de coronavirus descubierta en el Reino Unido, informó el sábado el gobierno regional, confirmando así las primeras infecciones de esta variante en España.

Los cuatro casos están vinculados con personas que llegaron recientemente del Reino Unido, precisó Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la región de Madrid, en una rueda de prensa.



Con estos casos, España se une a otros países europeos en los que se han detectados casos de esta nueva cepa, como Francia, Países Bajos o Dinamarca.



"La situación de los pacientes confirmados no es de gravedad, sabemos que es más transmisible, esta cepa, pero no provoca mayor gravedad. No hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo", advirtió.



Hay otros tres supuestos casos de esta variante, pero se deberá esperar al resultado de las pruebas que lo determinen, el martes o el miércoles, agregó Zapatero.



Esta mutación del virus, que según los expertos es más contagiosa, provocó que medio centenar de países, incluido España, impusieran restricciones de viaje con el Reino Unido. Como consecuencia, miles de camioneros esperan desde hace días poder pasar a Francia desde los puertos británicos.



Desde el martes, desde Reino Unido sólo están autorizados a entrar en España los ciudadanos españoles y los residentes.