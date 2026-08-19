Accidente de helicóptero en Kenia deja siete muertos incluido el jefe de inteligencia de Ecuador y su esposa

El jefe de inteligencia de Ecuador, su esposa y cinco estadounidenses fallecieron el miércoles en el accidente de un helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia, informaron las autoridades.

La aeronave cayó en la zona del Monte Ololokwe, unos 250 kilómetros al norte de Nairobi, dijo una fuente aeronáutica a la AFP. En un video publicado en X se puede ver humo negro elevándose desde la base de la imponente montaña.

"Puedo confirmar que se ha producido un accidente; no hay sobrevivientes", dijo esa fuente que pidió permanecer en el anonimato.

Entre los fallecidos está el jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan. También cinco estadounidenses, según indicó el Departamento de Estado en un correo a la AFP.

"Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada", dijo en X la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto, quien envió sus condolencias.

Sensi-Contugi era jefe del Centro Nacional de Inteligencia y muy cercano al presidente derechista Daniel Noboa, al mando de un país sumido en una grave crisis de seguridad.

Tenía 44 años y era hijo de padre italiano y madre ecuatoriana. Fue nombrado jefe de Inteligencia en 2024 y, al mismo tiempo, ocupó durante unos meses el cargo de ministro de Gobierno. Antes de entrar al sector público era conocido como un millonario empresario de ropa.

Su esposa Hollihan, de 42 años, era amiga personal de la primera dama Lavinia Valbonesi, quien modelaba las prendas que diseñaba.

El jefe del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany. Foto redes sociales.

Se investigan causas

El helicóptero en el que viajaban despegó de la localidad de Loisaba y se precipitó hacia las 09H13 locales, indicó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) en un comunicado.

La causa del accidente está aún en investigación.

El Ololokwe es una montaña sagrada del pueblo samburu cuya cima se eleva a 2.000 metros de altitud y es además una zona de senderismo turístico.

Varias empresas ofrecen vuelos panorámicos en helicóptero.

En marzo, un accidente de una de esas aeronaves en el oeste de Kenia causó la muerte de seis personas, entre ellas un miembro del parlamento.

AFP