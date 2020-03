Otro 8M masivo, pese a la amenaza mundial del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pese al coronavirus, se realizaron ayer domingo multitudinarias marchas por el Día Internacional de la Mujer. De todos modos, el COVID-19 afectó algunas movilizaciones en Europa y América. En Italia, Corea del Sur y Japón se prohibieron este año, mientras que en China e Irán no suelen permitirse.

Italia, el segundo país del mundo con más muertos por el virus detrás de China, celebró el 8M sólo en los medios de comunicación, con ediciones especiales en la prensa y programas de televisión dedicados al tema, además de en las redes sociales, pues la expansión del coronavirus obligó a cancelar todo tipo de manifestación.



El presidente italiano, Sergio Mattarella, quiso dedicar especialmente la jornada a las mujeres que trabajan “en hospitales, en laboratorios, en la zona roja, para luchar contra el coronavirus” pues muestran “la capacidad ejemplar de soportar grandes cargas de trabajo”, dijo en un mensaje.

En España, convertida en los últimos años en un referente de la lucha por la igualdad de sexo, hubo concentraciones masivas en Madrid y Barcelona.



En Francia el 8M se celebró envuelto en la polémica por el premio César al mejor director que se llevó la semana pasada el realizador Roman Polanski, sobre quien pesan varias acusaciones de agresiones sexuales. El propio ministro de Cultura, Franck Riester, subrayó ayer domingo que el galardón “no podía ser más que un factor de discordia”.

Mujeres con pañuelos verdes pidieron por la legalización del aborto durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer ayer domingo en Buenos Aires. Foto: Reuters

A pesar de que Rusia fue, hace más de un siglo, uno de los primeros países que conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el significado del 8M ha ido perdiendo, especialmente después de la caída de la URSS, su carácter reivindicativo.

Además de en Italia, el coronavirus obligó a suspender las habituales manifestaciones del 8M en Corea del Sur y Japón, donde, con motivo del Día de la Mujer, la concentración mensual que lleva a cabo en Tokio el movimiento Flower Demo contra los abusos sexuales se celebrará “online”.



En China no hubo manifestación, pues el gobierno no tolera demostraciones públicas que no sean las estrictamente promovidas por el régimen comunista.



En Irán, desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, no se celebra el 8M y pocas mujeres se atreven a reivindicar en este día sus derechos por miedo a ser detenidas.

En la India, el primer ministro, Narendra Modi, cedió por un día sus cuentas de Twitter, con 53,5 millones de seguidores, o Facebook, con 44,7 millones, para que sirvan de altavoz a causas feministas. Bajo el lema “Ella nos inspira”, utilizaron las cuentas del mandatario activistas en la lucha contra la hambruna o el cambio climático, empresarias que buscan impulsar productos tradicionales de sus regiones o jóvenes que padecieron un atentado y muestran su tesón por seguir adelante.

La policía antidisturbios reprime con tanques lanza agua a un grupo de jóvenes que tiraron las vallas frente al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Foto: AFP

Chile

En América del Sur las mayores movilizaciones se dieron en Chile. Las calles de Santiago fueron tomadas por cientos de miles de mujeres con el impulso que dio en el país el colectivo feminista Las Tesis y su repercusión internacional.



La manifestación superó todas las expectativas de convocatoria y durante horas grupos de mujeres se fueron sumando a una movilización que tuvo problemas para marchar debido a que la principal avenida de la capital chilena, donde estaba previsto realizar el recorrido, se copó de gente.



Aunque Carabineros cifró en 125.000 personas la multitud que asistió a la convocatoria en Santiago, EFE constató que la cantidad de gente que había en las calles era bastante superior a la del año pasado, cuando se contabilizaron unas 250.000 personas.



La gran marea morada y verde, colores que representan el 8M y el aborto libre, respectivamente, dominó las calles santiaguinas entre pancartas, gritos y representaciones artísticas. La más repetida de estas performances fue “Un violador en tu camino”, representación del colectivo feminista chileno Las Tesis que ha dado la vuelta al mundo clamando contra la violencia hacia las mujeres.



“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú”, dice el estribillo de la canción, que se ha reproducido en diversos idiomas a lo largo del mundo.



En la manifestación en Santiago también se lanzaron consignas en contra del gobierno de Sebastián Piñera, a cuatro meses del estallido social. Cerca del palacio presidencial de La Moneda hubo incidentes.