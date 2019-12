"El violador eres tú": cómo es la letra del himno feminista que recorre el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La performance "un violador en tu camino" fue realizada por el colectivo chileno LasTesis, pero rápidamente se popularizó por todo el mundo. La canción o himno feminista ya llegó a Perú, Venezuela, Uruguay, India y más países.

De acuerdo a AFP, en una de las pocas entrevistas que han ofrecido, las integrantes del Colectivo LasTesis explicaron el pasado 29 de noviembre al sitio El Desconcierto algunas pistas de esta creación: "No quiero que sea una intervención como algo bonito, algo admirable, sino que también sea el paso para hacer cambios radicales, generar políticas realmente equitativas", dijo una de las integrantes.

Letra de la canción “un violador en tu camino”:



El movimiento de mujeres y feministas, teje redes de solidaridad por el mundo.



— MediaRed (@mediareduy) November 30, 2019

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer.

Y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer.

Y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es feminicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición,

es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos,

los jueces,

el Estado,

el presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente,

vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.