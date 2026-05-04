Gobierno intervino en el choque entre las navieras y prácticos por tarifas

La tarea de un tráfico en el Río de la Plata o en el río Uruguay es de alto riesgo. Deben subirse a navíos con cualquier tipo de vientos y marejadas sin que el buque se detenga y por medio de una escalerilla. El sistema de practicaje funciona en canales de acceso, ríos y bahías durante las 24 horas y los siete días de la semana sin importar que soplen vientos huracanados o suaves.

Según señalaron fuentes portuarias a El País, el Río de la Plata se caracteriza por su baja profundidad con excepción del canal de acceso y el Antepuerto y ello complejiza la tarea del práctico que da un asesoramiento técnico al capitán del buque que arriba o zarpa de puerto.

Acá la experiencia y la sapiencia del práctico juegan un rol preponderante. Por ejemplo, un simple choque de un portacontenedores contra un muelle puede provocar pérdidas millonarias. El precio de un barco portacontenedores ronda los US$ 250 millones.

La importancia de un práctico no se limita a la eficiencia operativa de la cadena logística portuaria. También tiene un impacto directo en la protección del medio ambiente marino, en la prevención de accidentes y en la seguridad de las comunidades costeras.

Las fuentes consultadas por El País señalaron que algunas compañías navieras confían ciegamente en la tarea de algunos prácticos. Por ello esas navieras están dispuestas a pagar doble honorarios de practicaje. Es decir, cobra por su tarea el práctico que estaba de turno durante el arribo o partida del buque y también el elegido por la compañía.

“Los prácticos realizan su trabajo en forma seria. Conocen muy bien el Río de la Plata y el Río Uruguay. Varios son capitanes retirados. La seguridad que brindan a los buques es muy buena”, dijo una fuente de la Armada Nacional consultada por El País.

Enfrentamiento

Al menos en los últimos cinco años, las tarifas que cobran los prácticos generaron cuestionamientos de navieras que operan en el puerto de Montevideo. La disputa entre ambas partes se judicializó en 2022. Dos años más tarde, los cuestionamientos se reeditaron.

En marzo de 2026, el enfrentamiento entre el Centro de Navegación (Cennave), que nuclea a empresas navieras, portuarias, logísticas y depósitos, y las asociaciones de prácticos llegaron otra vez a un punto crítico. Los prácticos plantearon un incremento del 17,5% en sus tarifas.

El Centro de Navegación calificó este aumento como “desmedido”, señalando que el practicaje representa un porcentaje importante del costo total de una escala de un buque en un puerto uruguayo.

El Cennave también cuestiona que el servicio “sea obligatorio y monopólico”, lo que permite que algunos prácticos perciban “ingresos mensuales elevados”, lo que “resta competitividad al puerto de Montevideo.

Tras conocer el porcentaje de aumento de las actividades de practicaje, el Centro de Navegación presentó una nota en una comisión creada por el gobierno donde señalaba que la suba era desmedida.

Según supo El País, el gobierno llevó a esa comisión una propuesta de aumento del practicaje utilizando un cálculo distinto a la paramétrica utilizada hasta ahora. Dicho cálculo estableció un aumento de un 10% del costo de los servicios de prácticos en el país, agregaron las fuentes.

Actualmente se está negociando en la comisión una nueva paramétrica para corregir los aumentos de los servicios de prácticos y que no ocurran subidas abruptas. El próximo miércoles, en una nueva sesión de dicha asesora se analizará el ingreso a la misma de un representante del Ministerio de Economía y Finanzas para que asesore sobre la paramétrica que establece aumentos a los servicios de practicaje en el país.

Amarre de proa Mejora. Crecieron ingresos de ANP en US$ 57,2 millones en el ejercicio 2025 El resultado económico de la ANP durante el ejercicio 2025 fue positivo en $ 2.233 millones (equivalentes a US$ 57,2 millones), lo que representa un crecimiento del 32% respecto al año 2024. Así lo señaló la ANP en su cuenta de X. Según afirmaron fuentes portuarias, este resultado del organismo consolida al 2025 como un año histórico para la logística uruguaya impulsado por el movimiento de contenedores. También se registró un incremento en el movimiento de celulosa y graneles. El aumento de la actividad se concentró en los puertos de Montevideo, Nueva Palmira y la terminal de transferencia de Punta del Arenal donde se transbordaron miles de toneladas de mineral de hierro. Catering. ANP destinó $ 400.000 en el pago de tres eventos en el correr de 2025 La ANP gastó $ 440.000 en 2025 para abonar servicios de catering para dos eventos organizados por la entidad estatal y en el pago de una mesa de un tercero que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi. El 17 de octubre de 2025, la ANP requirió de los servicios de catering de una empresa familiar para la celebración de los 100 años del puerto de Colonia. El costo fue de $ 313.500. El 1 de diciembre del año pasado, la ANP contrató un servicio de confitería por $ 59.465 para el lanzamiento de la temporada de cruceros en el Palacio Legislativo. En tanto, el 9 de diciembre de 2025, el organismo destinó $ 68.000 en una mesa para 10 comensales en un almuerzo con empresarios en el Radisson Victoria Plaza Hotel. Publicación. El puerto de Montevideo fue por primera vez tapa de Revista Grimaldi La Revista Grimaldi News, que se publica desde hace 30 años y se distribuye en formato físico y digital en casi todo el mundo, le dedicó por primera vez al puerto de Montevideo como tema de tapa. La portada muestra una foto del buque “Grande Texas” de la compañía amarrado en el puerto el 24 de marzo pasado. Grimaldi News es la publicación oficial trimestral del Grupo Grimaldi diseñada para informar sobre las novedades en logística, rutas de transporte marítimo y la expansión de su flota. La compañía también edita otras revistas especializadas (Grimaldi Magazine Mare Nostrum destinada a pasajeros) y Finnlines News (Newsletter específica de la empresa finlandesa Finnlines parte del grupo).

“Es un monopolio”

El abogado especializado en asuntos portuarios, Alejandro Sciarra, realizó en 2025 una disertación la labor de los prácticos en el marco de las “Jornadas Rioplatenses de Derecho Marítimo”.

Sciarra, quien asesora a una empresa en el juicio civil contra los prácticos y presidió la Asociación de Derecho Marítimo en 2019, analizó en el evento los sistemas de practicaje en países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Francia, España y Canadá.

El profesional concluyó que el derecho comparado muestra que no existe un modelo único de practicaje, sino una diversidad de soluciones.

“Todos los sistemas, sin embargo, comparten un denominador común: la necesidad de asegurar que el practicaje sea un servicio técnicamente idóneo, económicamente razonable y jurídicamente controlado, en atención a su carácter estratégico para la seguridad marítima y la eficiencia del comercio internacional”, afirmó Sciarra.

En Uruguay, la Armada Nacional es la encargada de habilitar a los prácticos mediante un sistema de licencias personales. Para acceder a la profesión, los candidatos deben acreditar idoneidad técnica, aprobar exámenes y cumplir con requisitos de experiencia en la navegación.

Este procedimiento, en principio, asegura un nivel de profesionalización adecuado, señaló Sciarra. Sin embargo, agregó, el régimen uruguayo presenta particularidades que lo diferencian de otros sistemas de la región.

En los principales puertos del país -Montevideo y Nueva Palmira, nodos estratégicos de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del comercio exterior uruguayo- , se ha consolidado “un régimen monopólico de facto”, dijo el especialista en Derecho Marítimo.

Señaló que esto significa que, si bien las normas no establecen formalmente un monopolio, en la práctica el número reducido de licencias y la concentración de los prácticos en asociaciones específicas genera una situación de exclusividad funcional.

En los hechos, dijo, la Asociación de Prácticos de Uruguay cumple un papel central en la organización del servicio, funcionando como el canal operativo a través del cual se asignan las maniobras.

De este modo, dijo Sciarra, los buques que arriban a los puertos uruguayos carecen de una alternativa real: deben recurrir a los prácticos asociados y aceptar las tarifas vigentes, sin posibilidad de elección.

El profesional recordó que este modelo suscitó controversias entre las navieras y los prácticos.

Sciarra las resumió en tres ejes: la cantidad limitada de licencias “dificulta” el ingreso de nuevos profesionales; las “elevadas tarifas” cobradas por los prácticos generan cuestionamientos de navieras y el “modelo monopólico” atenta contra la eficiencia operativa.