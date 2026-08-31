Arribos de autos eléctricos agravan espacios en el puerto a corto plazo

El puerto de Montevideo enfrenta problemas endémicos como la falta de espacios, la escasa profundidad de algunas zonas y la alta conflictividad que provoca demora en la atención de los barcos y enormes filas de camiones en los accesos a Montevideo.

El 27 de julio pasado, El País informó que las terminales Cuenca del Plata (contenedores) y Graneles Montevideo habían cedido espacios para que la Administración Nacional de Puertos pudiera colocar autos que llegaban en régimen de importación -la mayoría de ellos eléctricos- o en tránsito hacia otros países.

La saturación se generó por la decisión del organismo estatal de otorgar a una empresa tres hectáreas que eran utilizadas para ubicar autos antes de que estuvieran listas las obras de relleno de dos hectáreas y media ganadas al mar. Este segundo predio iba a ser usado para estacionar autos pero las obras de relleno aún no terminaron.

A la medida impulsada por la ANP sobre el predio se le sumó, a mediados de julio pasado, el arribo de 12 barcos de gran tonelaje cargados de autos. Al menos dos de ellos debieron esperar fuera del puerto porque no había lugar para los vehículos que tenían como destino a la terminal capitalina.

El lunes 24, el gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), Ignacio Paz, dijo a El País que la situación de falta de espacios en el puerto se agravará en los próximos meses por el aumento de la venta de autos eléctricos porque el próximo año serán gravados con el Impuesto Específico Interno (IMESI) los autos de mayor valor. “Nosotros tuvimos una reunión con la ministra de Transporte (Lucía Etcheverry) para plantearle el problema (de la falta de espacio para los autos en el puerto). Luego le consultamos si había habido avances y nos dijo que por el momento no; que se estaban buscando soluciones”, agregó Paz.

Señaló que en la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay “no se ven soluciones” al problema de espacio para los autos importados o en tránsito en el puerto capitalino y advirtió que “la situación se agravará”.

Paz explicó que se espera que de acá a fin de año ocurrirá en el puerto un movimiento fuerte de vehículos, sobre todo eléctricos, porque el gobierno decretó el cobro de IMESI el próximo año a los vehículos que superen los US$ 19.000 de valor de importación en 2027.

El tema impositivo, reiteró Paz, generará la compra adelantada de muchos autos eléctricos antes de fin de año. “No tenemos esa cifra de vehículos que llegarán en los próximos meses. Pero si hoy el arribo de autos al puerto ya es un problema más adelante podrá ser mayor”, afirmó el titular de ACAU.

La falta de espacio en el puerto de Montevideo fue reconocida el 17 de julio de este año en el Parlamento por el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Constante Mendiondo, en una reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.

Según Mendiondo, la ANP “trabaja mucho” sobre iniciativas privadas para afrontar las dificultades que el puerto de Montevideo “nos está planteando, además de todos los autos que hay dentro, existen dificultades de espacio en general”.

El jerarca señaló que el Directorio del organismo recibió “una cantidad importante” de iniciativas privadas (IP) como la terminal de graneles líquidos; el proyecto de Mabaler S.A relacionado con el depósito de Krill (un crustáceo clave para la industria pesquera y de suplementos alimenticios) y la instalación de un dique flotante tras la desaparición de Tsakos.

Según Mendiondo, hay otros objetivos prioritarios de la ANP a cumplir “en un muy corto plazo” en especial el de ir a menos 14 metros en el canal de acceso al puerto que “es un compromiso país y se trabaja sobre eso”.

Amarre de proa Puerto. Se activaron protocolos de seguridad por incidente con un pesquero La Administración Nacional de Puertos (ANP) informó el miércoles 26 que se activaron protocolos de seguridad y medidas de protección ambiental ante un incidente con un buque pesquero ocurrido en el puerto de Montevideo. A las 19:30 horas del martes 25, el buque de pesca de bandera rusa “Alpha Cruz”, con 41 tripulantes y atracado en el Muelle 7, sufrió una pérdida de estabilidad y posterior escora hacia babor quedando semi hundido. Las posibles causas del siniestro se encuentran bajo investigación a cargo de la Prefectura. El incidente podría haber sido consecuencia de maniobras internas del buque que se encontraría trasvasando combustible de un tanque a otro. No hubo heridos. Puerto. Aumentó un 4% el movimiento de mercaderías en primer semestre de 2026 El puerto incrementó un 4% el movimiento de mercaderías en el primer semestre de este año. Se movilizaron 7.808.878 toneladas entre enero y junio de 2026, mientras que en el mismo período de 2025 fueron 7.481697. La suba ocurrido en el primer semestre de este año representó 327.181 toneladas movilizadas. La mayor parte del incremento de los movimientos tuvo que ver con la carga de contenedores: 2.483.251 toneladas. Se descargaron 1.974.031 toneladas. Ello significa que el puerto sigue siendo clave en materia de transbordos y tránsitos de contenedores a nivel regional. Según fuentes portuarias, en 2025 disminuyó el número de contenedores transbordados en el puerto. Por lo cual, este 4% es una mejora. Nueva Palmira. Jerarcas de ANP y de TGU se reúnen por traspaso de silos Autoridades de la ANP y directivos de Terminales Graneleras Uruguayas (TGU) se reunieron el jueves 27 para analizar el traspaso de los silos del Ministerio de Ganadería al organismo portuario establecido en la reciente Rendición de Cuentas aprobada por el Parlamento. El Poder Ejecutivo tiene dos meses para reglamentar dicha ley. El director blanco de la ANP, Jorge Gandini, dijo a El País que los silos ubicados en los puertos de Fray Bentos y Nueva Palmira pasan a la órbita de la ANP. Hoy TGU, en Nueva Palmira, paga dos canon: uno al Ministerio de Ganadería y otro a la ANP. “ (...) Hay ciertas urgencias de que la empresa tenga claras las reglas de juego y pueda planificar sus inversiones”, dijo Gandini.

Por su parte, en la misma sesión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, el diputado blanco, Juan José Olaizola, también se refirió a la necesidad de que se drague el canal de acceso al puerto a la brevedad.

Recordó que en el período de gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) se profundizó el canal de acceso al puerto de Montevideo a menos 13 metros y se obtuvo en 2024 la anuencia argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para dragar a menos 14 metros. “Esto no fue un tema menor. Llevó a arduas negociaciones diplomáticas con Argentina, pero se pudo conseguir esa anuencia (en el gobierno anterior) que es algo muy importante”, dijo Olaizola.

Dirigiéndose a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry que se encontraba en la comisión parlamentaria, Olaizola afirmó que es prioritario que se lleve adelante la obra del dragado del canal de acceso, ya que el puerto de Montevideo enfrenta “un escenario de varias amenazas y desafíos”. Y recordó que el puerto capitalino perdió cargas de transbordo en los últimos tiempos hacia Buenos Aires y algunos puertos de Brasil. Agregó que Brasil hace una inversión muy fuerte en el dragado de sus puertos. En los últimos dos años se agudizó la conflictividad en el puerto, en particular en la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

En 2025, la implementación de un nuevo software en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) desató un conflicto con paros en el puerto de Montevideo afectando el 70% del movimiento de contenedores. Ello obligó a que navieras eligieran otras terminales que compiten con Uruguay y metió a la terminal de contenedores en un conflicto político inédito.

El gremio de TCP se basó en una respuesta de ChatGPT que indicaba que un software aumentaría la productividad entre un 20% y un 30%, lo cual interpretó como una amenaza para los puestos de trabajo y las jornadas laborales.

El 12 de julio de este año, el sindicato de TCP inició una nueva serie de paralizaciones, algunas de ellas sorpresivas, reclamando un pago de $ 50.000 para cada trabajador mientras se discute el nuevo convenio laboral. El gremio también exige que la empresa asegure a cada operario 25 jornales sin importar si en la terminal hay o no barcos y reclama una reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas,

El sábado 22, el sindicato consideró que hubo avances en las negociaciones sobre los días asegurados y levantó las medidas de paro el lunes 24.

Cinco días más tarde, la empresa decidió retirarse de las negociaciones tras rechazar el gremio su última propuesta. A partir de ahí, ganó fuerza la posibilidad de que el gobierno decretara la esencialidad en el puerto. El viernes 28, el gremio decretó la realización de una asamblea con paro.