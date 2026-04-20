ANP autorizará el dragado de privados en TCP, UPM y TGM

La Administración Nacional de Puertos (ANP) posee tres dragas que se utilizan para extraer lodos del Antepuerto y de otras zonas de la terminal montevideana. De las tres dragas, solo funciona la más antigua, denominada D-7. Esta draga también es la más chica. Entró en operaciones en 1970, según señalaron a El País dos fuentes portuarias.

En tanto, la draga D-9 fue construida en 1984. Actualmente se le está haciendo varias reparaciones.

La draga más moderna de la ANP es la D-11 que data de 2019. Salió de servicio recientemente por romperse el caño de succión, explicaron las fuentes.

El dragado estatal ha generado polémicas en los últimos meses. El 24 de marzo de este año, el diario El Observador informó que el Sector Dragado de la ANP tenía un costo de US$ 30.000 diarios.

Según supo El País, las dragas estatales cobran US$ 15 el metro cúbico de lodo extraído del fondo del puerto de Montevideo, mientras que las empresas privadas facturan US$ 5 por metro cúbico de sedimento.

En forma paralela, el Ministerio de Transporte y la ANP postergaron para 2027 o 2028 el dragado a 14 metros del canal de acceso a Montevideo. Dicha obra fue acordada por Uruguay y Argentina durante la pasada administración y es una obligación del país ante las tres terminales especializadas UPM (celulosa), Terminal Cuenca del Plata (contenedores) y Terminal de Graneles Montevideo) que operan en el puerto.

Dragados

El jueves 9, en una reunión de la Comisión Coordinadora Honoraria de Puertos, el presidente de la ANP, Pablo Genta, trasmitió que se otorgará avales (waiver) para que dragas privadas puedan dragar a pie de muro para las tres terminales especializadas ya mencionadas.

El procedimiento de ingreso de dragas extranjeras se tramita en el Prefectura Nacional Naval (PNN), la que consulta a la Administración Nacional de Puertos si puede o no hacer el trabajo con dragas propias.

En caso negativo, la Prefectura emite un waiver para que la embarcación de la compañía dragadora extranjera ingrese a territorio uruguayo a operar por un acotado período de tiempo.

En un principio, la ANP pretendía que unos 20.000 metros cúbicos de sedimentos ubicados a pie de muro de los muelles de la terminales especializadas de UPM y Terminal de Graneles Montevideo se hicieran con dragas públicas. Así lo trasmitieron las autoridades de la ANP a la gerencia de una de las terminales a principios de este mes.

En tanto, la Terminal Cuenca del Plata tiene planificado dragar 50.000 metros cúbicos de lodos a pie del muro de su muelle. Como las autoridades de esta terminal saben que las dragas estatales no tienen capacidad para extraer tamaña cantidad de metros cúbicos de sedimentos solicitaron precios de dragado a empresas extranjeras de gran porte como Boskalis-Deme y SDC do Brasil, filial de la empresa China Communications Construction Company (CCCC).

Contrato

El jueves 9, unas 80 personas del ambiente portuario participaron en la reunión de la Comisión Honoraria de Puertos. Allí Genta informó que a partir de la finalización del Proyecto Institucional “Estudio integral de flota y dragado”, las autoridades de la ANP saben que hoy no tienen “la capacidad de atender necesidades urgentes de dragado para mantener las profundidades que tiene que garantizar el puerto de Montevideo, por lo cual resolvimos retomar un contrato externo vigente”.

Agregó que aproximadamente en el mes de junio estaría comenzando la empresa contratada (la filial de la compañía china CCCC) a trabajar dentro del puerto, conjuntamente con flota estatal disponible, para asegurar en el período más corto posible que las profundidades dentro del puerto, muelles públicos, dársenas y Antepuerto sean las máximas posibles.

En el encuentro el director por la oposición, Jorge Gandini (Partido Nacional), discrepó con Genta sobre que las dragas estatales estaban en condiciones de dragar el pie de muro de la Terminal de Graneles Montevideo. “No estamos cumpliendo para dragar nuestros propios muelles, no sé cómo vamos a hacer para trabajar en otros”, sostuvo Gandini.

Consultado por El País, Gandini resumió los problemas que hoy tienen las dragas estatales: “Desde diciembre de 2025 para acá tenemos (en la ANP) una sola draga. Es la D-7. Es la más vieja y la más chica. También es la más ineficiente. Es como un Ford T. Funciona por que es buena”.