Vendió un smartphone robado por una milanesa y un litro de vino

Se lo robó a una mujer que salía de su casa y minutos después lo vendió a un hombre a cambio de su almuerzo.

Ayer por la tarde, una mujer que vive cerca de la Parada 4 de Punta del Este fue víctima de un arrebato cuando salía de su edificio.

El ladrón huyó con la cartera de la mujer y, dentro de ella, con su smartphone. Según informa FM Gente, la Policía rastreó mediante los elementos tecnológicos adecuados el smartphone y su señal brindó la ubicación del aparato en un barrio de la zona norte de la capital departamental.



Tras el operativo, el hombre que tenía el celular fue detenido. Una vez en la seccional, declaró que había comprado el teléfono a otro hombre a cambio de una milanesa y un litro de vino que él mismo había comprado para almorzar.

Con el nuevo aparato, le hombre comenzó a utilizarlo y así fue detectado por la policía. Puesto a disposición de la sede penal correspondiente, el juez de la causa optó por dejarlo en libertad.



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