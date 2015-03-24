Tras una discusión golpeó a su marido

Una discusión de pareja ocurrida el pasado sábado por la noche terminó con el hombre internado en el hospital con heridas en el rostro y el tórax y la mujer detenida a la espera de lo que resuelva la Justicia.

El incidente, que tuvo como escenario una vivienda del barrio Caballero Norte, se originó a media tarde cuando un hombre de 42 años y su concubina de 36, comenzaron a discutir mientras tomaban bebidas alcohólicas.

Ya entrada la noche y subidos de tono entre tantos reproches y ya en avanzado estado etílico ambos, a la mujer se le ocurrió terminar con el tema y tras romper un vaso de vidrio que se encontraba sobre una mesa, utilizó un trozo de vidrio para atacar al hombre y causarle heridas en el tórax, cara y labio inferior.

A la vivienda llegó una dotación policial, encontrando al hombre que sufría un importante sangrado producto de un corte en el labio, entre otras heridas. Vecinos de la zona llamaron a los efectivos, presumiendo, por el tono de la conversación, que el asunto no terminaría bien.

El hombre fue conducido hasta el Hospital Salto donde permanece internado, mientras que su concubina y agresora fue llevada hasta la Unidad de Violencia Doméstica y ahí quedó a disposición judicial.

Hasta entrada la noche de ayer la mujer se encontraba en la sede penal a la espera de la decisión del magistrado.

Extraoficialmente se informó que la espirometría dio una importante ingesta de alcohol en ambos.

Violencia domÉstica