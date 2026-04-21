UCM explica cómo fue el accionar de la emergencia en muerte de hombre en refugio del Mides en La Teja

La directora técnica de la Unidad Coronaria Móvil (UCM), Ana Mieres, explicó a El País cuál fue la actuación del servicio en el caso del hombre que falleció en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en el barrio La Teja, y aclaró el alcance del vínculo entre la empresa y esa cartera.

Según detalló, UCM no administra los refugios ni forma parte de su estructura, sino que mantiene un contrato con el Mides —vigente hasta el 30 de abril, cuando finaliza una prórroga de licitación— "para brindar asistencia ante emergencias y urgencias dentro de más de 150 dependencias del ministerio". En ese marco, indicó que reciben más de 60 llamadas diarias provenientes de refugios, con un espectro amplio de pacientes y situaciones.

Sobre el episodio concreto, Mieres señaló que la primera intervención de UCM en ese refugio no fue por el hombre que luego falleció. “A las 23:30 aproximadamente se recibió una llamada por una urgencia de otro usuario. El equipo médico concurrió, resolvió esa situación y, una vez allí, se le solicitó que evaluara a otras cuatro personas”, relató.

Entre esos pacientes evaluados se encontraba el hombre fallecido, quien fue atendido cerca de las 00:50. “Se le realizó la historia clínica correspondiente, con todos los datos del examen y la consulta, y quedó de alta en el lugar”, indicó, aunque aclaró que no podía brindar más detalles por confidencialidad.

Personas en situación de calle en la Plaza de los Bomberos; Plaza de los Treinta y Tres, Montevideo.

Foto Archivo El País.





Sin nuevos llamados en la noche

La jerarca remarcó que, tras esa asistencia, no se registraron nuevos llamados desde ese refugio durante la noche. Recién a las 6:30 de la mañana ingresó una comunicación solicitando una emergencia para ese mismo usuario. “Desde que se recibió la llamada hasta que llegó el móvil transcurrieron 14 minutos”, afirmó, y agregó que al arribo del equipo médico se constató el fallecimiento.

De acuerdo con lo que afirma el Mides, a las 00:25 concurrió personal de la UCM al refugio, que entendió que no era pertinente el traslado del hombre.

Más adelante, durante la madrugada del martes, el equipo del refugio volvió a llamar a la emergencia, ya que los funcionarios estaban preocupados por el estado de salud del hombre. La emergencia volvió a concurrir al centro del Mides a las 06:30 y constató el fallecimiento de la víctima.

Fachada del Ministerio de Desarrollo Social en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

Mieres subrayó como elementos “relevantes” que no existió un llamado inicial de urgencia por ese paciente durante la madrugada —sino que fue evaluado en el marco de otra intervención— y que la respuesta ante la emergencia de la mañana fue “con prontitud y celeridad”. Tras la constatación de muerte, se dio intervención al Instituto Técnico Forense para determinar la causa, mediante autopsia.

Consultada sobre las circunstancias previas, la directora técnica indicó que no podía aportar información clínica ni detalles sobre el contexto del paciente —como su ingreso al refugio o antecedentes— debido a las restricciones legales de confidencialidad establecidas por la normativa vigente.