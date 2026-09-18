Tiene 119 años, vive en una zona azul de Costa Rica y puede ser el hombre más longevo de la historia

Cuando los Beatles grabaron su primer álbum en 1963, el costarricense José Flores ya había vivido más de medio siglo. Hoy tiene 119 años, según documentos oficiales, y una asociación busca demostrar que es el hombre más longevo de la historia.

"Dios es el secreto", afirmó Flores con dificultad en su humilde casa de Sardinal, en la península de Nicoya, famosa por la capacidad de su gente para desafiar el paso del tiempo. Varios habitantes han superado los 100 años.

Su caso despierta tanto interés que hasta la presidenta del país, Laura Fernández, lo visitó en julio y ordenó construirle una nueva vivienda acorde "para una persona de 119 años". Flores se desplaza con andador.

La cédula de identidad indica que nació el 11 de julio de 1907 en Las Lajas Cañas, provincia de Guanacaste, sobre el Pacífico.

Su nieta Hellen Flores relata a la AFP que "tuvo su época de fiestero" y que de joven fumaba, bebía licor y boxeaba. De vez en cuando aún toma whisky.

"En casa él está activo en las tardes, a veces nos ponemos a jugar dominó, él ve su programa y se echa un sueñito aquí en la silla", añade la mujer, mientras su abuelo descansa.

Flores, quien trabajó en una bananera y como agricultor, apenas toma dos pastillas y unas gotas para la próstata y el corazón, agrega.

Calle de Nicoya, en Costa Rica. Foto: Google Maps.

Para ella, el secreto de su longevidad es la alimentación y el cuidado familiar. Viudo desde hace 23 años, tuvo ocho hijos y uno falleció.

La Asociación Península de Nicoya Zona Azul busca que Flores ingrese al libro Guinness de los récords como "el hombre que más años ha vivido en la historia de la humanidad", declaró a la AFP su presidente, Jorge Vindas.

Solo la francesa Jeanne Calment, quien murió en 1997 a los 122 años, habría vivido más tiempo.

El japonés Jiroemon Kimura, fallecido en 2013, es el hombre más longevo, con 116 años, mientras el más viejo actualmente es el brasileño Joao Marinho Neto, con 113 años, según Guinness.

Vindas señaló que aún espera "dos documentos" que no detalló y son necesarios para el reconocimiento.

La península de Nicoya es una de las cinco zonas azules descritas por investigadores de la longevidad. Son lugares cuyos habitantes viven más años y en buenas condiciones.

De hecho Flores, a los 105 años aún bailaba, cargaba el machete y "salía a hacer cosas", cuenta su nieta.

Con motivo del cumpleaños, su club, Liga Deportiva Alajuelense, le regaló una camiseta con el dorsal 119.

Y en un mensaje a la juventud, afirma: "Que trabajen como yo".

AFP