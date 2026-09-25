Terminan las transmisiones analógicas de TV en Uruguay: qué cambia a partir de este sábado

A partir de la medianoche de este viernes ocurrirá el denominado apagón analógico en Uruguay, lo que implica el cese definitivo de las transmisiones de aire en la banda VHF. A partir de ese momento los canales transmitirán únicamente en la modalidad digital, según establece un decreto que publicó el gobierno. En días previos las señales tenían la obligación de colocar un aviso para informar del cambio.

En el decreto Nº 217/026 el gobierno indicó que desde el 26 de setiembre terminarán las emisiones de televisión analógica de operadores privados y públicos: solo habrá una excepción, en la localidad de Bella Unión (Artigas), porque allí todavía no hay cobertura de TV digital.

Por qué se aplica el apagón analógico en Uruguay

Pablo Siris, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, explicó a El País que se eligió este momento para decretar el apagón analógico por tres motivos: uno es que "para los operadores de televisión se ha vuelto muy oneroso mantener los equipos" que se requieren para emitir este tipo de señal. "Ya no existen más fábricas y los repuestos tienen que ser a medida, hay que encargarlos a artesanos que los elaboren: la energía eléctrica que consumen es mucha. Esto en la ecuación de las empresas es muy significativo", explicó. Por otro lado, "la TV digital ya está absolutamente extendida en todo el territorio nacional", en el sentido de que los operadores ya han adoptado esta tecnología.

El tercer motivo, señaló, es que se han vendido en los últimos años "casi cuatro millones de televisores que responden a la norma ISDB-T", que es la utilizada en el Mercosur. Por eso se asume que en casi todas las casas hay televisores con la nueva tecnología. También han bajado los precios de los decodificadores que sirven para adaptar una televisión analógica y que reciba señales digitales. Lo único necesario es una antena que "en prácticamente todos los supermercados o ferreterías las venden".

Personas miran un partido de fútbol en la televisión. Foto: archivo El País

Cómo saber si un televisor es digital y qué canales cambian de número

Este cambio puede ser relevante para quienes suelen ver televisión por aire, ya que en nada afecta a quienes tienen contratado un servicio de televisión para abonados o de streaming. Para los usuarios que ven señales de aire y no saben si su televisor es digital o no, lo más fácil es fijarse si aparecen los canales con un punto seguido de un 1 o un 2. Por ejemplo, Canal 5 en los televisores digitales aparece como 5, como 5.1 y como 5.2, lo mismo con Canal 4, Canal 10 y Canal 12 y también con TV Ciudad. En el interior existen otras señales con el mismo formato.

Con el mismo ejemplo de Canal 5, el 26 de setiembre desaparecerá la señal 5, que es la analógica, y quedarán únicamente visibles la 5.1 y la 5.2. "Para quien no haya sintonizado TV digital, aumenta drásticamente la calidad de imagen, que pasa a ser HD, y de sonido, que pasa de monoaural a estéreo", explicó Siris.

En los días previos a que se bajen las señales analógicas, los titulares de los canales colocaronun sobreimpreso con un texto que avise del cambio. Dirá "A partir del 25 de setiembre, esta señal dejará de transmitirse. Sintonícenos en nuestro canal digital" o un mensaje equivalente.

Señales analógicas quedan en pocos departamentos —Paysandú, Cerro Largo, Maldonado, Montevideo y Artigas— porque "el apagón analógico se ha ido procesando por la vía de los hechos", en el sentido de que las empresas han ido bajando estas señales. Según Siris, en Bella Unión quedará la excepción porque el único operador de TV que hay allí "originalmente no había querido migrar a la televisión digital, había decidido apagar cuando se estableciera el decreto, pero ahora modificó su opinión y está en procesos finales para la habilitación del servicio digital".