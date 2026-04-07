Se viraliza discusión en la vereda por auto que bloquea a una silla de ruedas: qué dice la normativa de la IMM

Un video publicado en la red social X se viralizó en las últimas horas: muestra una discusión sobre la vereda oeste de Bulevar Artigas, entre José Enrique Rodó y Chaná, en el límite de los barrios Cordón y Pocitos. Más allá de la disputa, que no pasó a mayores grados de violencia, la situación filmada y publicada en redes sociales muestra una constante en la capital: los autos estacionados en las veredas que impiden el paso de los peatones, quienes a veces cargan con sillas de ruedas o coches de bebé.

El video fue publicado por el periodista Albérico Barrios, tuvo miles de reproducciones y decenas de comentarios y retuits. Allí se ve cómo un hombre, que empujaba una silla de ruedas en la que iba una mujer, llega a determinado punto de la vereda en el que requiere bajar a la calle porque un auto gris le impide el paso. Antes de continuar su marcha, el hombre saca su teléfono celular para tomar una foto de la matrícula, y en ese momento llega la mujer dueña del vehículo, con quien empieza una discusión.

"Perdón las pelotas, doña, ¿cómo va a poner el auto en la vereda", le recrimina el hombre cuando llega la conductora. Luego le lanza una serie de improperios, mientras otras peatones sufren la misma situación: deben bajar a la calle para seguir su paso.

La impunidad. Cero control de la @imtransito vereda obstruida Bv Artigas entre Rodó y Chana pic.twitter.com/OJkopGs98j — Albérico Barrios (@AlbericoBarrios) April 6, 2026

¿Los autos pueden estacionar en las veredas?

Estacionar vehículos particulares en veredas está prohibido. "La normativa dice que no se puede estacionar arriba de la vereda, bajo ningún concepto, en ninguna extensión de veredas", dijo a El País, en 2025, el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM), Germán Benítez, que por entonces anunciaba un plan de la comuna para salir a fiscalizar este tipo de situaciones.

Sin embargo, en la capital es común ver autos sobre las veredas: en paralelo o en perpendicular a la calle, dejando distancia o no con respecto a la pared de la casa. Por este motivo, y entendiendo que hay situaciones muy diversas y gente que desconoce la normativa, para aplicar multas la IMM definió un criterio.

Autos estacionados sobre la vereda en la Avenida Luis Ponce, en el barrio Parque Batlle de la ciudad de Montevideo, nota por nueva medida de IMM de salir a fiscalizar autos mal estacionados, ND 20250924, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

La multa, que es de tres unidades reajustables (UR), actualmente $ 5.742, no se aplicará en todos los casos. "Sabemos que esa práctica ocurre, que efectivamente la gente estaciona en veredas, entonces no podemos pasar a prohibir a todo el mundo estacionar en veredas de la noche a la mañana, pero tenemos que tener un criterio en el cual a trabajar", dijo Benítez.

"En veredas menores a cinco metros de ancho se controlará el cumplimiento estricto de la normativa (incluye la senda de ingreso a garajes o estacionamientos)", informó la intendencia en 2025.

"En el resto de las veredas", es decir, aquellas de más de cinco metros de ancho, habrá más flexibilidad en la fiscalización. No se multará siempre y cuando se asegure "la circulación peatonal y la accesibilidad" dejando "una distancia mínima de dos metros entre un vehículo estacionado y la línea de propiedad del padrón". También se tendrá en cuenta que no invada una bicisenda.