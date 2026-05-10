Sayago se revitaliza con los planes del Racing campeón, el inminente shopping y la promesa del tren de pasajeros

Dos semanas atrás, Racing logró su primer título en la Primera División del fútbol uruguayo con el Torneo Apertura. Fue el primer hito de un proceso que había empezado en 2023, cuando Red & Gold Football (sociedad integrada por el Bayern Múnich y Los Ángeles F.C.) se volvió el socio mayoritario del club. Y la efervescencia que sienten los “cerveceros” por el presente y el futuro de su cuadro se extiende al resto del barrio de Sayago. Porque a las obras previstas por el propio club en su sede y su estadio, se suma la inminente inauguración del primer shopping en el oeste de Montevideo. Y, quizá, un nuevo tren de pasajeros.

Nuevo shopping

El Aventura Shopping se está terminando de construir donde funcionó durante más de cien años la planta de Cementos Artigas. Con un proyecto arquitectónico a cargo de Gómez Platero, que busca dialogar con el “pasado fabril” de la zona, el shopping tendrá más de 120 locales, cuatro salas de cine, gimnasio, estacionamiento y un parque público de 13.000 m2.

El proyecto incluye la construcción de dos torres de apartamentos de 18 pisos con frente a María Orticochea y una de 10 pisos hacia avenida Garzón.

Edgardo Novick, empresario y dirigente deportivo. Foto: Enrique Arrillaga.

Edgardo Novick, desarrollador del proyecto junto al estudio Luis E. Lecueder, dice que esperan mejorar la vida de quienes viven cerca del centro comercial, pero también de las zonas aledañas. “A 16 minutos en auto viven 500 mil personas”, señala el empresario en diálogo con El País.

“Va a cambiar la vida de la gente que vive en el noroeste por todas las comodidades y servicios que va a tener el shopping”, continúa Novick, que espera que el centro comercial se inaugure en la primera quincena de octubre.

¿Tren de pasajeros?

El shopping, que implicó un rediseño urbano, está en María Orticochea y Garzón. Caminando por esta última avenida, y pasando frente a la Facultad de Agronomía, se llega al cruce con Millán. La imagen ahí ya ha cambiado en los últimos años con la construcción de un viaducto para que circulen por arriba los autos y por abajo el Ferrocarril Central, con el pasaje elevado y zigzagueante para que los peatones puedan cruzar de un lado al otro.

Y si bien el ferrocarril actualmente se usa para llevar celulosa de la planta de UPM hasta el Puerto, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, tiene la “firme expectativa” de que “bastante antes” de 2029 un tren de pasajeros use esas vías y conecte Progreso con Montevideo.

Construcción del Aventura Shopping, en el barrio de Sayago. Foto: Leonardo Mainé

Por Racing

Más allá de la eventual revitalización que supondría el paso de un corredor metropolitano por Sayago, a pocos pasos de la vía se vendrán cambios gracias a Racing.

En la esquina de Millán y Sayago, al lado de la sede, hay un predio abandonado con el esqueleto de una vieja casona. El club está preparando, en diálogo con las autoridades departamentales y municipales, un proyecto para ese espacio. El presidente de Racing, Washington Lizandro, contó a El País que la idea es que también lo usen escuelas y organizaciones barriales.

Además, en junio se ampliará la sede, que viene de ser reformada tres años atrás. En cualquier caso, la “obra principal” estará en el estadio Osvaldo Roberto donde se harán nuevas tribunas, dice Lizandro.

“El nuevo estadio no va a estar diseñado sólo para el fútbol. Se podrán organizar eventos artísticos, que traerán otro público, generando una riqueza cultural que hoy no podemos hacer”, explica.

Para el presidente de Racing, “estos proyectos van a acercar a la gente del barrio y de otros barrios” al club que acaba de salir campeón.

Construcción del Aventura Shopping, en el barrio de Sayago.



Foto: Leonardo Mainé

Una mirada urbanística de la zona

El presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Alberto Leira, dice que proyectos como el del shopping llevan “mejoras a la zona” porque “la gente puede acceder a servicios para los que antes tenía que trasladarse”. En tanto, sobre las obras en el Osvaldo Roberto, advierte que si la idea es que vayan Peñarol y Nacional a jugar ahí se generará “todo un movimiento que hay que controlar”.